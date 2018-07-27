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Fatih Erbakan iddialı: Erdoğan'dan sonra ben...

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan yeni parti kurma çalışmalarına hız verdi. 30 Eylül'de büyük kongreyi toplayacak. Konuyla ilgili iddialı bir açıklama yapan Erbakan, "Türkiye'yi Erdoğan'dan sonra ben yöneteceğim" dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:47
Fatih Erbakan iddialı: Erdoğan'dan sonra ben...

Muhalefet kanadı olağanüstü kongre tartışmalarıyla boğuşurken, Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan da yeni parti çalışmalarına hız verdi. Eylül'de büyük kongreyi gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade eden Erbakan, kendisini, “Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi yönetecek isim” olarak tanımladı.

PARTİ TANITIM STRATEJİSİNİ PAYLAŞTI

Fatih Erbakan da yeni parti çalışmaları için harekete geçti. Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı bünyesinde yaptığı sunumda parti tanıtım stratejilerini takipçileriyle paylaştı. AK Parti ve Saadet Partisi'ne yönelik pozitif bir söylem dili kullanılması gerektiği kaydedildi. "Fatih Erbakan bayrağı Tayyip Erdoğan'dan devralıyor" denen 'strateji'de yer alan şu ifade dikkati çekti:

'BAYRAĞI ERDOĞAN'DAN DEVRALIYOR'

"AK Parti seçmeni için konseptimiz: Fatih Erbakan bayrağı Tayyip Erdoğan'dan devralıyor. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'dan sonra Fatih Erbakan yönetecek. Milli Görüş bayrağını Tayyip Erdoğan'dan Fatih Erbakan devralacak. Tayyip Erdoğan büyük iş başardı, hedeflerinin yüzde 20'sini gerçekleştirdi. Geri kalanını Fatih Erbakan gerçekleştirecek."

BÜYÜK KONGRE 30 EYLÜL'DE

Fatih Erbakan, kuracakları yeni partinin büyük kongresini Eylül’de yapıp Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere girmeyi hedeflediklerini söylemişti. Erbakan, “Eylül'de büyük kongremizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz ve 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu milleti ehveni şerlerden, doğruya yakın yanlışlardan kurtarmayı hedefliyoruz” demişti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 12:47
  1. Necmettin Erbakan
  2. Fatih Erbakan
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Öyle işte..Öyle işte..54 dk önce
    Temelin biri 'ben başbakan olacayum' der. Arkadaşı; 'telu misun.' der. Temel: 'Şart midur?' tedu.
  • fatih şahinfatih şahin14 dk önce
    yuru git isine bak baska islerle ugras
  • erkanerkan11 dk önce
    sana gülüyorum sadece başakanlık seçimlerinde çıkıpneden söyleyemedin Tayyip Erdoğan seni destekliyoruz.
  • Muzahir çamlıMuzahir çamlı40 dk önce
    Rahmetli babasinin partisine sahip çikamayan adam kendini Erdoğan in çapıyla kiyasliyor çapsiz
  • Bi daaki sefereBi daaki sefere51 dk önce
    Seçim geride kaldı olm, ne zaman yönetecen ülkeyi? Bu akşam mı meselâ? Bu akşam da ay tutulması var.
  • nazminazmi16 dk önce
    hangi deneyim, hangi birikimle?
  • nooooonooooo41 dk önce
    aç tavuk
  • TimurTimur25 dk önce
    ..Sen Kimsin?
  • CEM KARADAYICEM KARADAYI8 dk önce
    yok gözüm !!! değil sen ERDOĞANIN yerini dolduracak ADAM birdaha gelmez.
  • Erken öten horuzErken öten horuz1 sa önce
    Evlat, sen daha rüştünü Temel amcanlara isbat edemedin, dur bakalım..
  • SelimSelim37 dk önce
    Senin ne vasfın var ki ülke yöneteceksin. Şimdiye kadar neyi yönettin?
  • KozanlıKozanlı14 dk önce
    Nasip olur inşAllah Kozanoğlu Fatih
  • FuatFuat11 dk önce
    Sayin Erbakan lafla peynir gemisi yörümez önce Politika ve Dünya siyaseti üzerinde fikirlerini acikla sonra bakalim o liderlige laikmisin, daha hic birsiyasi görüsünü tam bilmiyoruz ?
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