Fatih Erbakan için bomba iddia! "Hazır mısınız?"
Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 'Refah' adında parti kuracağı resmi açıklamanın ise yarın yapılacağı ileri sürüldü. Erbakan'ın 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın yanında yer alacağı tahmin ediliyor.27 Nisan 2018 Cuma 21:28
Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi'ne ağır eleştirilerde bulunan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti kurmaya hazırlanıyor. Fatih Erbakan'ın 'Refah' adında parti kuracağı resmi açıklamanın ise yarın yapılacağı ileri sürüldü. Erbakan'ın 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın yanında yer alacağı tahmin ediliyor.
Fatih Erbakan ve ekibi sosyal medaya "#HazırMısınız" etiketiyle gündem oldu.
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