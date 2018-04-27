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Fatih Erbakan için bomba iddia! "Hazır mısınız?"

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 'Refah' adında parti kuracağı resmi açıklamanın ise yarın yapılacağı ileri sürüldü. Erbakan'ın 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın yanında yer alacağı tahmin ediliyor.

27 Nisan 2018 Cuma 21:28
Fatih Erbakan için bomba iddia! "Hazır mısınız?"

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi'ne ağır eleştirilerde bulunan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti kurmaya hazırlanıyor. Fatih Erbakan'ın 'Refah' adında parti kuracağı resmi açıklamanın ise yarın yapılacağı ileri sürüldü. Erbakan'ın 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın yanında yer alacağı tahmin ediliyor.

Fatih Erbakan ve ekibi sosyal medaya "#HazırMısınız" etiketiyle gündem oldu.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 21:28
  1. Fatih Erbakan
  2. Fatih Erbakan parti mi kuruyor
  3. Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan
  4. Cumhur İttifakı
  5. Erbakan Ödülleri

YORUM YAZ

  • cihadcihad14 dk önce
    hocamıza vefa borcu ve daha fazlası helal olsun aklına bugelmiş ne güzel gelmiş kardeşim
  • SelimSelim19 dk önce
    Saadet ve başındaki zaten hain hala anlamadın mı.
  • Can DEMIRKANCan DEMIRKAN22 dk önce
    Iste bu yaa ne mujdeli hayirli haber akpartinin en guclu destekcisi olur insallah
  • ismailismail37 dk önce
    özgül ağırlığı ne kadar ki.Ayrıca kim takar fatihi ki,diktatör rte nin bir oyunudur ki yaptığı iş,sp ni bölmeye çalışmaktır.rte ye oy yok biz saadet için çalışıyoruz.
  • AliAli38 dk önce
    inşallah doğru yolu bilir saadetin oylar kayar temele kapak olsun
  • ErbakancıErbakancı42 dk önce
    Allah aşkına Liderimiz Fatih Erbakan beyin C.ittifakının yanında olacağını kim söylüyor. Ağzından duydunuz mu acaba. Bırakın bu algı operasyonunu artık bu numaralar çok bayatladı.
  • Siz uyuyunSiz uyuyun47 dk önce
    Bilalde parti kursun cumhuriyetci iyi akp koysun adini
  • halimehalime1 sa önce
    Saadet hain oldu yani?
  • nn1 sa önce
    HAK YOLDAN OLANLARBİRLİKTE HARAKET EDERLERDUSMAN KARSISIRT SIRTA VERİRLER KARDEŞLİĞİ ONPLANDA TUTARLARİŞTE BUNLAR HAK YOLUNDA NEFERLERİ
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