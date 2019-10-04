Fatih Erbakan, Erzurum ve Erzincan'a çağrı yaptı Yeniden Refah Partisi, 1. Olağan Kongresi kapsamında Erzurum ve Erzincan'da ilk kongrelerini 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirecek.

Yeniden Refah Partisi, 1. Olağan Kongresi kapsamında Doğu Anadolu'da il kongreleri düzenleyecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ilk kongreleri kapsamında Erzurum ve Erzincan'a gidiyor. Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Bu pazar il kongrelerimizi gerçekleştirmek üzere Dadaşlar diyarı Erzurum’da ve Erzincan’da olacağız inşallah. Tüm Erzurumluları ve Erzincanlıları bekliyoruz" dedi.

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