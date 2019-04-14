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Seçim 2019 Sayfası

Fatih Erbakan: Erbakan Hoca'nın prensiplerinden saptılar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz, 'mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun' anlayışıyla değil, 'bu milletin sorunları çözülsün de kim çözerse çözsün' anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Biz yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz." dedi.

14 Nisan 2019 Pazar 21:01
Fatih Erbakan: Erbakan Hoca'nın prensiplerinden saptılar

Erbakan, partisinin Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Kocaeli 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisi ile Milli Görüş'ün siyasi alanda hakkıyla yeniden temsil edileceğini söyledi.

Fatih Erbakan, Saadet Partisinin Necmettin Erbakan'ın prensiplerinden saptığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Erbakan Hoca'nın vefatından sonra prensiplerden saptılar. Erbakan Hoca'nın yolundan yürümek, onun prensiplerine uymakla olur. Erbakan Hoca'nın bizlere öğrettiği Milli Görüş prensiplerine 8 senedir 40 tane aykırı iş yapıp hala bu yanlışlara devam edip, yine de peşinizden gelmemizi bekleyemezsiniz. O devir kapanmıştır. Erbakan Hocamızın Milli Görüş sancağı ikinci 40 yılda Yeniden Refah Partisi tarafından taşınacaktır.

Kinle, hasetle, hırsla, intikam duygusayla gelmiyoruz. Kim yapmış olursa olsun, hayırlı hizmetleri takdir etmek, yapanları tebrik etmek için geliyoruz. Biz, 'mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun' anlayışıyla değil, 'bu milletin sorunları çözülsün de kim çözerse çözsün' anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Biz yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz.

Yapılan hizmetlere teşekkür etmek, Milli Görüş'ün geleneklerinden bir tanesidir. Buna rağmen elbette ki eksik gördüklerimizi tamamlamak için geliyoruz. Yapılan yanlışları milletimizin, İslam aleminin menfaatine olacak şekilde düzeltmek için geliyoruz."

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 21:01
  1. Kocaeli
  2. Yeniden Refah Partisi
  3. Fatih Erbakan
  4. açıklama
  5. Milli Görüş
  6. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • aristotalesaristotales5 dk önce
    Çok belli canim yapmaya geldigin eski yapicilardan kim kaldi
  • Selahaddin-i Selahaddin-i 9 dk önce
    Allah muvaffak etsin. Dini islam için kim çalışırsa duamız onadir.
  • Mesut SarpMesut Sarp16 dk önce
    Evladım zorlama kendini. On binde bir dahi oy ihtimalin yok. Senin anlattıklarının alasını söyleyenler var. Reize git halini anlat. Sanada bi uygun mevki verir.
  • HaticeHatice19 dk önce
    Aferin hep bu dusuncede gidersen kazanan olursunuz insallah bu dusuncede olanlar cogalsa
  • bakibaki26 dk önce
    iktidar olmak gibi bir gaye yok anlaşılan has partı gibi numan hoca nın yolundan devam ANLAŞILDI MERKEZZ
  • hayathayat33 dk önce
    şuna bakın hele babasını hiç dinlemişe benziyor mu? rahmetli babası ömrü boyunca işbirikçilere ve akp karşı mücadele etti. akp ülkeyi talan etti ve o çıkmış akp övüyor.. rahmetli babası saadet partisi imtihanı kazananların son partisi deyip gitti. ister binersiniz ister inersiniz. nuhun gemisi gibi.

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