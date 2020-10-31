Fatih Erbakan, dolardaki artışı değerlendirdi: Türkiye'de devalüasyon yaşanıyor

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partisinin il başkanları ile biraraya geldi. Genel merkez binasında düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erbakan, "Şu anda ülkemizde her ne kadar dile getirilmese de bir devalüasyon yaşanıyor." dedi.

Dolar kurundaki artışa dikkat çeken Dr. Fatih Erbakan, "Dolar son 10 ayda TL karşısında yüzde kırk değer kazandı. On ayda yüzde kırk demek bir senede yüzde elli değer kazanması demek. Dolar Çin parası karşısında da 6 Yuan ediyor ama bu değer beş seneden beri sabit duruyor." şeklinde konuştu.

'Yerli dediğimiz ürün bile yüzde 80 ithal'

"Türkiye'de yerli olarak üretilen ürünün hammaddesinin yüzde sekseni dışarıdan ithal ediyor." diyen Dr. Erbakan, "Yani yerli dediğimiz ürün bile yüzde 80 ithal. Yüz dolarlık ihracat yaparken seksen dolarlık ihracat yapmak zorunda kalıyoruz. Doların artış sebeblerinden birisi de ithalatta dolara olan talebin yüksek olması." ifadelerini kullandı.

Dolar kurundaki artışın tüm vatandaşları yakından ilgilendirdiğini ifade eden Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Akaryakıt dolarla alınıyor. Petrol, doğalgaz ve kömürü de ithal ediyoruz. Kullandığımız birçok ürünün fiyatı dövize bağlı. Dolardaki artış kullandığımız bütün ürünlerin pahalılaşmasına sebep olacak."

Editörün notu: Devalüasyon, bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında değerinin azaltılmasıdır.