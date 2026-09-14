Su yılı yağışları tavana vurdu: Son 66 yılın en bereketli yılı!

Aynı dönemde su yılı normali metrekareye 548,5 kilogram, geçen yılın su yılı yağışı ise 401,1 kilogram olarak kaydedildi. Buna göre yağışlar normalinin yüzde 29, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 77 üzerinde gerçekleşti. Böylece 2026 su yılı yağışları, 11 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yağışlar normaline göre Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Yalova, Eskişehir, Kastamonu, Çankırı, Malatya, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Erzurum çevrelerinde yer yer yüzde 20'ye kadar azalırken, Siirt, Şırnak ve Van çevrelerinde yüzde 80'in üzerinde artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama 111,8 gün yağış görülürken, 1991-2020 dönemini kapsayan yağışlı gün sayısı normali 95,8 gün olarak kayıtlara geçti. Böylece yağışlı gün sayısı da normalinin yüzde 17 üzerinde gerçekleşti.