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Siyaset Fatih Erbakan: Büyük bir felaketten dönüldü
Siyaset

Fatih Erbakan: Büyük bir felaketten dönüldü

Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına destek veren Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 6284 saylı kanunun için de çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 21:08:00 -

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına destek vererek "Danıştay'ın bu kararını yerinde buluyoruz." dedi. Erbakan, sözleşmenin uygulaması olan 6284 saylı kanunun kaldırılması çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partisinin 3 günlük Kızılcahamam İktidara Hazırlık Kampı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Danıştay'ın kararına destek

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin itiraza ret kararı vermesini yerinde bulduğunu açıkladı. Karara destek veren Erbakan, şunları söyledi:

"Danıştay'ın bu kararını yerinde buluyoruz. Hayırlı olsun. Son derece olumlu bir gelişme. Böyle de olması lazımdı. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kültürümüze, temel değerlerimize, inancımıza aykırı, sinsi bir sözleşmeden Türkiye'nin çekilmesi son derece önemli."

6284'ü kaldırın

"Nasıl bir sözleşme ki, 'sözde namus kavramının kökünün kazınması' diye madde var içerisinde." diyen Erbakan, "Çok büyük bir felaketten dönüldü, geç de olsa. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Bu noktada bir 'ancak' var. O da asıl olarak bu sözleşmenin uygulaması, manasını taşıyan 6284 sayılı kanunun da bir an evvel kaldırılması son derece hayati öneme sahip." diye konuştu.

"Cinsiyetçi ve faşist bir uygulama..."

6284 sayılı kanunun cinsiyetçi ve faşist bir uygulamayla yuva yıktığını vurgulayan Erbakan, sözlerine şunu ekledi:

"Cinsiyetçi, faşist, yuva yıkan, hukukun temel ilkelerine aykırı, bu garabet kanunun mutlaka kaldırılması, son derece hayati öneme sahip"

 

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