Fatih Erbakan: Bu işler Milli Görüş'le çözülür

Partisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlediği Manisa İl Kongresine katılan Erbakan, kongre girişinde partililer tarafından meşalelerle karşılandı.

Kongrede partililere hitap eden Erbakan, geride kalan bir ay içinde Türkiye'de en fazla üye kaydeden siyasi parti olduklarını belirterek, "Görüyoruz ki bu daha başlangıç. Daha yeni ısınmaya başlıyoruz. Bundan sonra şampiyonluklarımız, zaferlerimiz her alanda devam edecektir. Her alanda Milli Görüş'ün nefesi ve sesi güçlü bir şekilde duyulacaktır." diye konuştu.

İktidara geldiklerinde sorun olarak gördükleri pek çok konuyu çözüme kavuşturacaklarını iddia eden Erbakan, "Bu işler Milli Görüş'le çözülür. Bu işleri biz çözeceğiz. Nasıl çözeceksin diye sorarlarsa işte 54'üncü hükümetin icraatları ortada. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bizi iş bitirme belgesi olmayanlar ile karıştırmayın. İş batırma belgesi olanlar ile karıştırmayın. Bizim elimizde kapı gibi iş bitirme belgesi var. Çünkü biz Milli Görüş'üz." ifadelerini kullandı.

Erbakan'ın konuşmasının ardından Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanlığının genel kurulu yapıldı. Tek listeyle gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan Hakan Lalebaş yeniden başkanlığa seçildi.