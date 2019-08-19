Fatih Erbakan: Bu asla kabul edilemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin 2020-2021 yılları memur maaş zammı teklifiyle ilgili olarak 'Kabul edilemez' açıklamasını yaptı.

Fatih Erbakan, zam teklifinin matematiksel olarak kabul edilemeyeceğini belirterek, "Hükümet vatandaşa gelince sineğin yağına hesap edercesine bir tavır sergilemiştir. Memura yapılan cüzi bir zamı gündeme getirmişlerdir. Her türlü lükse uçaklara, protokol masraflarına para bulan hükümet, sıra kamu emekçilerine gelince çay ve simit hesabı yapmıştır. Bu düzeydeki maaş zamları matematiksel olarak artış olarak kabul edilemez. Memur ve memur emeklilerine reva görülen bu zamlar asla ve asla kabul edilemez. Bizler iktidar geldiğimiz zaman ilk olarak memur ve memur emeklilerine yüzde 50 zam yapacağız. Sonrakiş yıllarda da zamları gerçek enflasyonun üzerinde tutacağız. Biz Yeniden Refah Partisi olarak vatandaşımızı zamlara ve enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadeleri kullandı.