Fatih Erbakan: Biz dost acı söyler prensibiyle söylüyoruz...

Bursa'da muhteşem bir katılım ve organizasyonla gerçekleştirilen 1. Olağan İl Kongresine katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan bütün insanlığın kurtuluşu olan milli görüşü siyasi anlamda hakkıyla temsil etmenin zamanının geldiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Bursa 1. Olağan Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Gençlik Kollarının meşaleler ve sloganlarla karşıladığı Fatih Erbakan’ın salona girişi yoğun büyük bir heyecana neden oldu. Kongreye Fatih Erbakan ile birlikte Genel Başkan Yardımcıları Zafer Emanetoğlu, Cengiz Zor, Ali Yüksel ve Yücel Mollaismailoğlu katıldı. Bölge Başkanları, İl Başkanları ve teşkilat mensupları katıldığı kongreye binlerce Bursalı iştirak etti. Kongre açılış konuşmasını yapan Bursa Kurucu İl Başkanı Naim Öztürk yaptığı konuşmada Bursa'da parti kuruluşunu gerçekleştirdikten çok kısa bir süre sonra ilçe teşkilatlarının kurulduğunu ve ilçe kongrelerinin gerçekleşirildiğini ifade ederek, "Bursa halkından büyük bir teveccüh görüyoruz. Bu hareketin temelinde dua, ahlak, maneviyat, adalet ve zalimlere karşı dik durmak var. Partimizin kapısı herkese ardına kadar açık. Bu kapıdan içeri girdiğinizde sevgi bulacaksınız, saygı göreceksiniz, kardeşliği göreceksiniz" dedi.

Daha sonra kongre divan heyeti seçilerek kongre resmi gündemine geçildi. Kongre Divan Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor oldu. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra faaliyet ve hesap raporları okunarak delegelerin oylarıyla ibra edildi.

Raporların ibrasından sonra sinevizyon gösterimi yapılan kongrede Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan büyük bir coşkuyla kürsüye çıktı. 'Mücahit Erbakan' sloganlarıyla kürsüye çıkan Erbakan, "Biz ne demiştik. Ey dünya siyonizmi, ey ırkçı emperyalizm! Biliniz ki bugüne kadar izledikleriniz filmin fragmanıydı. Filmin asıl sahnesi şimdi başlıyor. İşte Bursa ilk sahnesi oldu. Bu daha başlangıç, daha Büyük Türkiye’nin kurulduğunu göreceğiz, Bursa'nın herhangi bir şehir değil. Bursa milli görüşün, Yeniden Refah Partisi’nin merkezidir. Neden Yeniden Refah Partisi'nin merkezidir? Osmanlı Payitahtı olduğu için. Osmanlı 6 asır boyunca bütün insanlığa adaleti, refahı, huzur ve barışı izzet ve onuru ve saygınlığı götüren bir merkez olduğu için" dedi.

Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan konuşmasında şunları söyledi;

Merhum Necmettin Erbakan Hocamız, Osmanlı sultanlarıyla aynı gayede mücadele etti. Artık bütün insanlığın kurtuluş reçetesi olan milli görüşü siyasi anlamda hakkıyla temsil etmenin zamanı geldi. İşte bütün bu gerçeklerden dolayı 23 Kasım 2018’de sancağımızı diktik. Bu kutlu kervan aynı Erbakan hocamız gibi siyaseti bir ibadet olarak, anlayış olarak yola çıktı. Bizler hiçbir zaman kısa yoldan makam, mevki sahibi olmanın peşinde olmadık. Bizler hiçbir zaman sırtımızı dış güçlere yaslamadık. Bizler bir takım gizli toplantılarda sözler verip karşılığında sözler almadık.

Bugün Türkiye'nin genel gidişatına baktığımızda iktidar olan irade elbette ki faydalı hizmetlerde yapmıştır. 17 sene iktidarda kaldılar hiçbir tane faydalı bir iş yapmadılar dersek, bu doğru bir yaklaşım olmaz. Ancak biz yapılan yanlışları düzelteceğiz, eksikleri tamamlayacağız. Doğruya doğru yanlışa yanlış dedikten sonra şimdi 17 senelik icraatlarda aksayan yönleri, eksikleri, yanlışları ortaya koymamız gerek. Yanlışı ortadan kaldırmak, doğruyu haklı kılmak bizim en önemli görevimizdir. Bu iktidar, köprüler, duble yollar, hızlı trenler, dünyanın en büyük hava limanı, parklar, bahçeler AVM’ler rezidanslar yaptı. Bunlar güzel, bunlar gerekli ama geçim sıkıntısı çeken milyonların, fakir fukaranın derdine bunlar derman olmaz. Sen bahçeye çiçek böcek ekiyorsun, millet açlık sınırında ay başını nasıl getireceğini düşünüyor. Millet, millet bahçesinde gezip dolaşıp çiçekleri kelebekleri seyredecek hali yok. Asgari ücret açlık sınırında, memur maaşı yoksulluk sınırının altında. Bu dertlere derman olmak için AVM’ler ve rezidansların yanında üretim, istihdam ve ihracat gerekir.

Birilerini kırmak dökmek için değil, biz dost acı söyler prensibiyle söylüyoruz. Eğer bu gemi batarsa iktidardakiler de, hepimiz birlikte batarız. Biz bu gemi batmasın, hepimiz birlikte batmayalım, iktidardakiler de, muhalefet de, 82 milyon da kurtulsun diye bu tespitleri yapıyoruz. Biz mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla değil, bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla hareket ediyoruz. Ülkemiz için milletimiz için uyarı vazifemizi yapıyoruz. Biz kavga için değil milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz. Sanayi ve teknoloji seferberliğini, Ar-Ge seferberliğini başlatacağız. Devlet olarak babayiğit aramayacağız, devletin kendisi babayiğit olacak.