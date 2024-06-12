Fatih Erbakan Ayşe Ateş ile görüştü
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Külliye'de Ayşe Ateş ve kızlarını kabul etmişti. Ateş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada görüşmenin verimli geçtiğini ve Erdoğan'ın kızlarıyla yakından ilgilendiğini söylemişti.
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