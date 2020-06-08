Fatih Erbakan: 'Askıda vekil’ uygulaması milletin iradesini yok saymaktır!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği, kamuoyunda “kiralık vekil” veya “ödünç vekil” olarak adlandırılan uygulamaya 'askıda vekil' teşbihi yaparak bunun milletin iradesini hiçe saymak olduğunu belirtti.

CHP'nin 'Güneş Motel' ayıbı hala hafızalarda!

'Siyasi tarihimiz, bir partiden seçilip, başka siyasi partilerde siyaset yapan milletvekili örnekleriyle doludur' diyen Erbakan şunları söyledi:

"Bunun en önemlilerinden bir tanesi, siyasi tarihimizin ayıbı olarak hafızalara kazınan 'Güneş Motel' operasyonudur. 1977 seçimlerinde, Adalet Partisi’nden seçilen 11 milletvekili, partilerinden istifa ederek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuracağı hükümeti desteklemişler ve bu vekillerin çoğunluğu, kurulan hükümette bakan olarak görev almışlardır. CHP, hükümet kurmak için yeterli olmayan milletvekili sayısını, başka partilerin milletvekillerini bakanlık koltuğu karşılığında transfer etmek suretiyle tamamlamış ve hükümet olmuştur. Siyasi ahlakı ve seçmen iradesini yok sayan bu ayıp, 'Güneş Motel Vakası' olarak siyasi tarihimizde yerini almıştır. Bugün de Ana muhalefet Partisi, yeni kurulan bazı partilere çağrıda bulunarak, seçimlere katılma hakkını kazanabilmeleri için, geçen seçimde uyguladıkları yöntemi hatırlatarak; “Ödünç Vekil” vermeye hazır olduklarını beyan etmiştir. Yapılması ihtimal dahilinde olan bir erken seçimde aynı yöntemi kullanacakları anlaşılmaktadır."

Yine aynı oyun oynanıyor

Benzer şekilde bir senaryo yazıldığını ve tüm milletin gözü önünde bir oyun oynandığını ifade eden Erbakan, "Her şey bittikten sonra 'Evli evine, Köylü köyüne' gidiyor. Eğer bu tür uygulamalar devam ederse, Ülkemiz ve Siyasi Partilerimiz, sürekli olarak iç ve dış destekli operasyonlarla ve komplolarla karşı karşıya kalacaktır. Millet irademiz sürekli olarak zedelenecektir.

'Askıda vekil uygulaması' milletin iradesini yok saymaktır!

'Ödünç vekil verme' teklifini Anadolu'da gelenek olan 'askıda ekmek' adetine benzeten Erbakan, "Atalarımız 'Teşbihte hata olmaz' derler. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak aynı teşbihte bulunuyoruz ve 'Askıda Vekil Uygulamasına' karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Kim 'Er Meydanı'na çıkmak istiyorsa, iktidara yürümek istiyorsa bu meydana çıkmanın şartlarını taşıması gerekmektedir. Aynen bizim gibi, Türkiye genelinde teşkilatlanmasını tamamlayarak, alnının teriyle, bileğinin gücüyle, yarışa katılma hakkını kazanması gerekmektedir. Bunun dışında farklı yolların denenmesi halinde, milletimizin egemenlik hakkı ve millet iradesi çiğnenmiş olur." şeklinde konuştu.

Seçim Barajı %5'e çekilmelidir

Seçim kanunuyla ilgili değişiklikler yapılması' gündemine yönelik de açıklamada bulunan Erbakan, "%10’luk Seçim Barajı Adalet İlkesine Aykırıdır, Millet İradesinin Tecellisine Engeldir. Askeri darbe dönemlerinin bir kalıntısı olarak hala uygulanan %10’luk seçim barajı nedeniyle neredeyse 5 milyonun üzerinde oy alan bir siyasi parti dahi TBMM’de temsil hakkına sahip olamıyor. Böylelikle 5 milyon oy alan bir siyasi partinin hakkı olan milletvekillerini barajı aşan diğer partiler alıyor. Diğer taraftan da, 2002 seçimlerinde gördüğümüz gibi oyların 3’te 1’ini alan bir parti de mecliste 3’te 2 oranında temsil hakkına sahip oluyor. Bugün “gelişmiş ülkeler” olarak nitelenen ülkelerde, hatta gelişmekte olan ülkeler olarak ifade edilen ülkelerde dahi görülmeyen, seçmenin tercihleri ve milletin iradesi önüne set çekilmesi manasını taşıyan bu uygulamanın bir an evvel terk edilmesi gereklidir. Yeniden Refah Partisi olarak, bu adaletsiz ve mantıksız, millet iradesini, temsilde adalet ilkesini hiçe sayan uygulamanın sona erdirilmesini, seçim barajının hiç olmazsa %5’e çekilmesini talep ediyoruz."