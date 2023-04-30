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Gündem Fatih Erbakan: Allah vermesin...
Gündem

Fatih Erbakan: Allah vermesin...

Yeniakit Publisher
2023-04-30 20:59:00 -
Fatih Erbakan: Allah vermesin...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de vatandaşlar ile bir araya geldi. Erbakan, “Kürt kardeşimin özgürlüğü için, refahı için, huzuru için bir adım attıklarından değil. Şimdi Yedili masa diyor ki; biz yerinden ve yerelden yönetimi kabul ettik. Bu özerklik demektir. Eyalet sistemi demektir. Allah vermesin Türkiye'nin bölünüp parçalanması demektir” dedi.

Partisinin seçim çalışmaları için önce Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştiren Erbakan, yürüyüşün ardından Gaziosmanpaşa Meydanı’nda partilerin stantlarını ziyaret etti. Gaziosmanpaşa'da yaptığı çalışmaların ardından Sultangazi’ye geçen Erbakan, Sultangazi Etkinlik Alanı'nda Yeniden Refah Partililere ve vatandaşlara önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan’ın Sultangazi’de yaptığı konuşmada “7. ortak HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla kabul ettik, diyorlar. Ne var tutum belgesi içerisinde? Daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim, yerelden yönetim gerekir, diyor. Yedili masada onu kabul etmiş ve kendi irtifak protokolümüze de yazdım, diyor. CHP'nin genel başkan yardımcısı. Yerinden yönetilip, yerelden yönetim ne demek? Özerklik demek. Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi eyalet sistemi demek ve Allah vermesin arkasından yapılacak bir referandumla o bölgenin kopartılması Türkiye'nin parçalanması demek. Allah muhafaza buyursun. Bu olay Kürt kardeşlerimin de faydasına olacak bir olay değil. Bu olay doğrudan doğruya Büyük İsrail projesinin ekmeğine yağ sürmek demek. Çünkü bu planı yürütenler Türkiye'den, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan, Kürt bölgelerini kopartalım. Arkasından da bu koparttığımız bölgeleri büyük İsrail'e katalım. Asıl dertleri bu. Kürt kardeşimin özgürlüğü için, refahı için, huzuru için bir adım attıklarından değil. Şimdi yedili masa diyor ki; biz bunu kabul ettik. Yerinden ve yerelden yönetimi kabul ettik Bu özerklik demektir. Eyalet sistemi demektir. Allah vermesin Türkiye'nin bölünüp parçalanması demektir. HDP'nin milletvekili adayı diyor ki; 'Yedili masanın iktidar olması durumunda cezaevlerindeki tutsak arkadaşlarımızı kurtaracağız.' Cezaevine de tutsak arkadaşlarımız dediği silahlı teröristler ve belki bunun içerisinde Abdullah Öcalan'ın kendisi de var” dedi.

"Medyamızın da milli ve manevi değerlerimize, aile yapımıza uygun hale getirilmesi için mücadele edeceğiz" diyen Erbakan, “Mecliste bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra mecliste olduğumuz için çok daha güçlü bir şekilde ailenin korunması için mücadele edeceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar alanında yuvayı yıkan, batıdan ithal kanun ve düzenlemelerin ıslah edilmesi için müfredatın milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi için mücadele edeceğiz. Medyadaki, ahlakı iflas eden yayınların ıslah edilmesi ve medyamızın da milli ve manevi değerlerimize, aile yapımıza uygun hale getirilmesi için mücadele edeceğiz. İnşallah imam hatip okullarımızı taşıdığı manayla uyumlu hale gelmesi için inşallah mücadele edeceğiz. Yine mecliste yerli tarım ve hayvancılığın gelişmesi için kotaların kaldırılması için, yüksek taban fiyatları verilmesi için başta gübre ve mazot olmak üzere girdi maliyetlerinin devlet tarafından sübvanse edilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti inşallah göstereceğiz. Borçlanma yerine devlet varlıklarını satmak yerine milli kaynak paketlerimizle kaynak üretilmesi için mücadele edeceğiz. Kaynak paketleri kitabımız hazır, bunu inşallah hükümetin ve meclisin gündemine en güçlü bir şekilde getireceğiz. Denk bütçede gerçekleştirilmesi, israfın önlenmesi, faiz belasından kurtulmamız, bunlar israfın önlenmesine, borçlanmadan kurtulmamıza ve denk bütçeyi gerçekleştirmemize bağlı inşallah bu adımları atarak faiz belasından kurtulmamız için mücadele edeceğiz. Dış politikada Erbakan Hoca'mızın eseri D8’in canlandırılması için D60 adımının atılıp Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğinin kurulması için mecliste en etkili mücadeleyi inşallah gerçekleştireceğiz” dedi.

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