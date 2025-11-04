Fatih Erbakan Akit TV'de gündemi değerlendirdi! 'İslam birliği kurulsa İsrail bunları yapmaya cesaret edemez'

Akit TV’de hafta içi her gün Murat Şahin’in sunduğu Gün Başlıyor programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan başta Gazze olmak üzere önemli açıklamalar yaptı.

Akit TV sunucusu Murat Şahin’in “Mehmetçik Gazze’ye girmeli mi” sorusuna bakın ne cevap verdi..

İşte uzun süredir devam eden Gazze işgalini ele alan Erbakan’ın açıklamaları..

“Aslında böyle bir İslam birliği kurulmuş olsa ve ortak bir barış gücü görevlendirme kararı alsalar bu da düşünülebilir tabi o zaman zaten bunun karşısında Amerika’nın İsrail’in durması da mümkün olmaz, zaten barış gücü daha gitmeden bu İslam birliği kurulsa İsrail bunları yapmaya cesaret edemez ve yeni bir dünyanın ve adil bir dünyanın kurulması mümkün olur, bunun için de tabi D60 hedefi gerçekten de büyük bir öneme sahip. Türkiye’nin buna öncülük etmesi dış politikada bu hedefi gözetmesi ve 57 müslüman ülkenin bir araya toplanması ortak karar alması ve ortak hareket etmesi ve mutlaka sahip oldukları gücü bir yaptırım olarak kullanmaları son derece önemli.” açıklamalarını yaptı.