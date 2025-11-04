  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AİHM Türkiye’nin Demirtaş itirazını reddetti

Trump, Gazze'de Türkiye'yi istiyor! İsrail ise engellemek için Beyaz Saray'a baskı yapıyor

Gülmeyin! İBB, UITP toplantısını böyle duyurdu: Dünyanın toplu taşıma politikaları İstanbul’da şekilleniyor!

Hüseyin Kurumahmutoğlu İsrail’de, Gazze’de ölmedi, namaz kılarken Mamak Cezaevi’nde dipçikle öldürüldü

Güllü'nün ölümünde şüpheler artıyor: Kızının 'arap sabunu' ve 'kaygan parke' iddiası da yalan çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Rıza Demircan Hoca'yı ağırladı

Fransa'dan tarihi itiraf: Türkiye artık silah pazarının yeni liderlerinden biri

Endonezya gökyüzüne yeni güç katıyor: Airbus A400M teslim edildi

Öldürülen Kirk’ün dul eşi ile ABD başkan yardımcısının samimiyeti ABD’yi karıştırdı: Kocamın yerini kimse tutamaz ama Vance bir başka!

Filistinli esire tecavüzle yargılanıyorlar! İsrailli askerlerden 'utanmaz' beklenti
Gündem Fatih Erbakan Akit TV'de gündemi değerlendirdi! 'İslam birliği kurulsa İsrail bunları yapmaya cesaret edemez'
Gündem

Fatih Erbakan Akit TV'de gündemi değerlendirdi! 'İslam birliği kurulsa İsrail bunları yapmaya cesaret edemez'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Akit TV’de Murat Şahin’in sunduğu Gün Başlıyor programına misafir oldu. Erbakan, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akit TV’de hafta içi her gün Murat Şahin’in sunduğu Gün Başlıyor programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan başta Gazze olmak üzere önemli açıklamalar yaptı.

Akit TV sunucusu Murat Şahin’in “Mehmetçik Gazze’ye girmeli mi” sorusuna bakın ne cevap verdi..

İşte uzun süredir devam eden Gazze işgalini ele alan Erbakan’ın açıklamaları..

“Aslında böyle bir İslam birliği kurulmuş olsa ve ortak bir barış gücü görevlendirme kararı alsalar bu da düşünülebilir tabi o zaman zaten bunun karşısında Amerika’nın İsrail’in durması da mümkün olmaz, zaten barış gücü daha gitmeden bu İslam birliği kurulsa İsrail bunları yapmaya cesaret edemez ve yeni bir dünyanın ve adil bir dünyanın kurulması mümkün olur, bunun için de tabi D60 hedefi gerçekten de büyük bir öneme sahip. Türkiye’nin buna öncülük etmesi dış politikada bu hedefi gözetmesi ve 57 müslüman ülkenin bir araya toplanması ortak karar alması ve ortak hareket etmesi ve mutlaka sahip oldukları gücü bir yaptırım olarak kullanmaları son derece önemli.” açıklamalarını yaptı.

Fatih Erbakan cahil mi, ikiyüzlü mü?
Fatih Erbakan cahil mi, ikiyüzlü mü?

Gündem

Fatih Erbakan cahil mi, ikiyüzlü mü?

Fatih Erbakan: Türkiye’nin üçüncü büyük partisiyiz ama bu bize yakışmaz!
Fatih Erbakan: Türkiye’nin üçüncü büyük partisiyiz ama bu bize yakışmaz!

Gündem

Fatih Erbakan: Türkiye’nin üçüncü büyük partisiyiz ama bu bize yakışmaz!

Bomba kulis: Erbakan ile Davutoğlu birleşiyor!
Bomba kulis: Erbakan ile Davutoğlu birleşiyor!

Gündem

Bomba kulis: Erbakan ile Davutoğlu birleşiyor!

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!
Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!

Gündem

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sassas

Valla sürekli seyir ettiğim bir kanal bu suratsızı görünce kapadım chp nin yardakçılarının akit tv yayın organlarında yer almasını istemiyorum herkes yerini bilmeli orada olmalı denizdeki filikalar gibi yalpamamalı

Asla ......asla

Merhum Necmettin Erbakan'ın Refah Partisinin bir seçmeni olarak ne kendilerini Refah Partisinin devami olarak lanse eden ama CHP başta 6+1 masanın yanında olan ne yeniden refah partisine nede saadet partisine asla güvenip bir tek oy vermedim asla vermem.....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23