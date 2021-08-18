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Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız
Gündem Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız
Gündem

Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Afganistan’daki son gelişmelere açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 11:00:00 -
Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız

 Yeni Akit  Ankara 

Barış ve istikrar vurgusu yapan Erbakan, şunları ifade etti: “40 seneden fazla zamandır huzura ve barışa hasret kalan Afganistan’da başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerin süratle bir araya gelip gerçekleştirecekleri zirve ile çözüme yönelik diplomatik adımları atması kaçınılmazdır. Milli Görüş Lideri Merhum Erbakan Hocamızın geçmişte İslam coğrafyasında tüm sorunlu konularda arabuluculuk rolünü en etkili şekilde gerçekleştirmesinden hareketle, bugün de biz  Yeniden Refah Partisi olarak Afganistan konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna ve yetkililerimize bildiriyoruz.”
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

kibarcik

ıyı nışyetın ıyıde buadamlar mucadeleye basladıgında sen rahmetlı hocanın sulbunden daha dusmmeıstın sana gelınceye kdar ne ler vr veselam
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