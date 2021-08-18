Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız

Yeni Akit Ankara

Barış ve istikrar vurgusu yapan Erbakan, şunları ifade etti: “40 seneden fazla zamandır huzura ve barışa hasret kalan Afganistan’da başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerin süratle bir araya gelip gerçekleştirecekleri zirve ile çözüme yönelik diplomatik adımları atması kaçınılmazdır. Milli Görüş Lideri Merhum Erbakan Hocamızın geçmişte İslam coğrafyasında tüm sorunlu konularda arabuluculuk rolünü en etkili şekilde gerçekleştirmesinden hareketle, bugün de biz Yeniden Refah Partisi olarak Afganistan konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna ve yetkililerimize bildiriyoruz.”

