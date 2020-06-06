Fatih Erbakan ABD'de yaşanan olayları değerlendirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, siyahi George Floyd'un bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ABD'yi iç savaşın eşiğine getiren protesto gösterilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'den dost olmayacağını belirten Erbakan, zihniyetinin bozuk olduğunu söylediği ABD'nin geçmiş yıllarda yerlilere yaptığı muameleyi halen devam ettirdiğini söyledi.

ABD'nin ırkçı, baskıcı sisteminin bu kez büyük bir dirençle karşı karşıya olduğunu söyleyen Erbakan, dünyaya demokrasi dersi veren ülkenin kendi halkına baskı uyguladığını ve ikiyüzlü davrandığını söyledi.

George Floyd'un sahte para kullandığı gerekçesiyle öldürüldüğünü belirten Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, "Peki ya diğer taraftan, bir avuçluk imtiyazlı zümrenin elinde bulunan Amerikan Merkez Bankası yıllardır basılan yeşil kağıt, milyarlarca Amerikan doları karşılıksız değil mi? Elbetteki karşılıksız. Amerikan Merkez Bankası'nın imtiyazlı sahipleri sadece kağıt, mürekkep ve matbaa makinasının masrafları karşılığında milyarlarca dolar basıyor ve bu haksız, bu karşılıksız sadece yeşil bir kağıttan başka bir şey olmayan Amerikan dolarıyla bütün dünyanın ürettiği mal ve hizmete yattıkları yerden sahip oluyor" dedi.