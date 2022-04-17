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Gündem Fatih Çıtlak zikir çekti, Cübbeli Ahmet bakın ne yaptı
Gündem

Fatih Çıtlak zikir çekti, Cübbeli Ahmet bakın ne yaptı

Kanal D'nin sahur programlarını yapan Fatih Çıtlak Hoca, bu kez de 'müritleriyle' birlikte zikir çekerken görüntülendi. Çıtlak ve ekibi zikir çekerken kenarda onları izleyen Cübbeli Ahmet Hoca ve yanındakilerin neşeli sohbeti de görüntülere yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 10:52:00 -
Fatih Çıtlak zikir çekti, Cübbeli Ahmet bakın ne yaptı

Kanal D'nin sahur programlarını yapan Fatih Çıtlak Hoca, bu kez de 'müritleriyle' birlikte zikir çekerken görüntülendi. Çıtlak ve ekibi zikir çekerken kenarda onları izleyen Cübbeli Ahmet Hoca ve yanındakilerin neşeli sohbeti de görüntülere yansıdı.

TikTok’ta paylaşılan videoda, bir kişinin 'Zikir de olacak mı Hocam' sorusuna Cübbeli Ahmet Hoca, “Fatih Çıtlak müritleriyle gelecek, çekerse onlar çekecek, onlar yapıyorlar” demesi dikkat çekti.

Videonun devamında ünlü ilahiyatçı Fatih Çıtlak ve beraberindekiler, Cübbeli Ahmet Hoca’nın yanında sesli zikir çekerken görülüyor. 

Fatih Çıtlak ve ekibi sesli zikir çekerken, Cübeli Ahmet Hoca'nın da etrafındakilerle neşeli bir şekilde sohbet ettiği görülüyor.

 

 

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