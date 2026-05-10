  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İGA Her sene 1,1 Milyar Avro ödüyor CHP ve besleme trollerine tokat gibi yalanlama Galatasaraylılar Demirtaş posteri açtı Küstah Rum’dan skandal çağrı 'Türk bayrağını silin' Türk ve KKTC bayraklarına saldırı kardeşliği Balıkesir'de ihale krizi: Ahmet Akın hakkında soruşturma izni İHH’dan yetimlere büyük destek Şampiyonluk kutlamasının suyu çıktı! Alkollü Galatasaraylılar yaşlı adamı tekme tokat dövdü Tevfik Diker’den CHP’ye sert tepki Fenerbahçe'den dünya rekoru! Üst üste beşinci kez lig ikincisi olarak bir rekora imza attı Ecevit’in Kartal’ından VIP Mercedes’e! "Halkçı" maskesi düştü: Murat Alan'dan CHP'deki lüks ve rant trafiğine sert tepki Özel'den parayı poşet içinde evin bahçe duvarının üzerine koyma talimatı! Rüşvetin üssü CHP Genel Merkezi
Sağlık Doğal tehlikeye dikkat Takviye olarak aldı kanı mavi renk oldu
Sağlık

Doğal tehlikeye dikkat Takviye olarak aldı kanı mavi renk oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Doğal tehlikeye dikkat Takviye olarak aldı kanı mavi renk oldu

Tıp literatürüne "Methemoglobinemi" olarak geçen bu nadir vakada, hastanın eklem ağrıları için kullandığı "tamamen doğal" ibareli bitkisel karışımların kandaki hemoglobin yapısını değiştirdiği saptandı.

Londra'da halsizlik ve dudak morarması şikayetleriyle hastaneye başvuran bir hastanın kan renginin koyu maviye dönüştüğü anlaşıldı. Hastanın kan yapısının bozulmasına neyin sebep olduğu araştırıldı.

Tıp literatürüne "Methemoglobinemi" olarak geçen bu nadir vakada, hastanın eklem ağrıları için kullandığı "tamamen doğal" ibareli bitkisel karışımların kandaki hemoglobin yapısını değiştirdiği saptandı. Normalde parlak kırmızı olması gereken kan, oksijen taşıma yeteneğini kaybederek çikolata kahverengisi ve koyu mavi bir renge büründü.

DOĞAL DENİLEN TEHLİKE BÜYÜK

Archives of Medicine and Health Sciences dergisinde yayımlanan vaka raporuna göre, özellikle kontrolsüz satılan Ayurvedik takviyeler ve içeriği belirsiz bitkisel ekstreler, vücutta ciddi bir oksidatif stres yaratarak bu tabloya yol açabiliyor. Uzmanlar, "doğal" olarak pazarlanan ürünlerin her zaman "güvenli" anlamına gelmediği konusunda kritik bir uyarıda bulunuyor.

Doktorlar, bitkisel takviye kullanımı sonrası şu belirtilerin görülmesi durumunda acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor:

Bu vaka, dijital platformlardan reçetesiz ve onaysız alınan takviye edici gıdaların hayati riskler barındırabileceğini bir kez daha kanıtladı. Tıp dünyası, 2026 yılının en ilginç vaka raporlarından biri olarak bu olayı yakından takip ediyor. Kaynak:TGRT Haber

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23