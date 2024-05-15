Fatih Camii imamını bıçaklayan sanığın davasına...

Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla Ömer Salgın’ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren imam Usta, şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Hoca sana bir şey diyeceğim’ dedi. Birden boğazlayarak bıçakladı. Ben önce bıçak olduğunu hissetmedim. Kanepeye düştüm. O hala saldırmaya devam ediyordu. Bacaklarımla kendimi savunuyordum. Bacaklarımı da bıçakladı. Öğrencim engel olmaya çalışınca o da bıçaklandı. Sonrasında güvenlik görevlileri müdahale etti." dedi.

Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla Ömer Salgın’ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer Salgın duruşmaya katılmazken şikayetçi Galip Usta, Bilal Erdem ve Yusufcan İslam katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"HOCA SANA BİR ŞEY DİYECEĞİM DEDİ, BİRDEN BIÇAKLADI"

Duruşmada ifade veren İmam Galip Usta, olay günü camide nöbetçi olduğunu söyleyerek, "Hoca sana bir şey diyeceğim’ dedi. Birden boğazlayarak bıçakladı. Ben önce bıçak olduğunu hissetmedim. Kanepeye düştüm. O hala saldırmaya devam ediyordu. Bacaklarımla kendimi savunuyordum. Bacaklarımı da bıçakladı. Öğrencim engel olmaya çalışınca o da bıçaklandı. Sonrasında güvenlik görevlileri müdahale etti. Daha öncesinde bu kişiyi hiç görmemiştim. Akşam namazını kıldırdığım sırada delikanlı ayağa kalktı, ‘Ey Müslümanlar gaflet uykusundan uyanın’ diye bağırdı. Bazen namaz sonrasında sesler duyuluyor. Ben o sesi hatırlıyorum imam olduğum için hiçbir şey demedim. Müezzinlerden birinin, 'Müslümanlara laf söyleyeceğine İsrail’e laf söyle.' dediğini duydum. Ben hiçbir şey demedim. Boğazım kesildi, sesim kısıldı. Beni direkt öldürmeye teşebbüs etti. Allah korudu" dedi.

"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"

Şikayetçi Bilal Erdem ise, "İmam odasında kapıyı açar açmaz 'Bir şey sorabilir miyim?' diyerek direk hocanın boynuna sarıldı. Öldürmeye teşebbüs etti. Ben arkasından engel olmaya çalışsam da hocamızı bıçakladı. Arkasından çekmeye çalıştım ama beni de o sırada boşta kalan eliyle bıçakladı. 5 gün hastanede kaldım. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"BİR CEMAATE GİDİP GELİRDİ"

Tanık olarak dinlenen sanığın babası Hüseyin Salgın, oğlunun olaydan 1 ay öncesinde eşiyle olumsuzluklar yaşadığı için yemek ve uyku düzenin bozulduğunu anlatarak, "Çok kötü bir durumdaydı. 7 Ocak akşamı ortağının evine gidiyor. Ortağıyla tartışıyor kavga ediyorlar. O akşam eve geldi yine odasına gitti bir şey söylemeden. Olay günü öğlen evden çıktı gitti. Akşam saatlerinde polis ekipleri aradı olayı anlattı. Kapıya polisler gelmişti. Bir cemaate gidip gelirdi. Parti gibi oluşumlara gitmiyordu. Cemaatten bir yönlendirme yaptığını düşünmüyorum. Oğlumuzun bu noktaya gelmesine engel olamadık" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanık Ömer Salgın’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık avukatının Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınması talebini reddederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: DHA