Fatih Belediyesi 40 zabıta memuru alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54) 26.04.2021 gününden 30.04.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.30-16.00 arasında) şahsen başvuruda bulunabilecek olup boy ve kilo ölçümü sonrası geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular ise kabul edilmeyecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınav 24.05.2021 tarihinde Saat 10.00’da başlamak üzere, Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacak.

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