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Biyografi Fatih Ayhan kimdir?
Biyografi

Fatih Ayhan kimdir?

Fatih Ayhan hayatı | Kuruluş Osman dizisi her hafta milyonları ekranların başına kilitliyor. Yeni sezonla birlikte kadroda yer alan karakterlerin kim olduğu, dizede hangi isimlerin yer aldığı araştırılıyor. Kuruluş Osman’da Gündüz Bey’in oğlu Aydoğdu’yu canlandıran Fatih Ayhan’ın hayatı, kim olduğu, kariyeri merak ediliyor. Peki, Fatih Ayhan kimdir, kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:52:00 -
Fatih Ayhan kimdir?

2019 Kasım ayında ilk kez izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman dizisine koronavirüs salgını sebebiyle bir süre ara verildi. Tedbirler alındıktan sonra dizi yeniden ekranlara geldi ve haziran ayında sezon finali yaptı. Kuruluş Osman’ın yeni sezonu ise 7 Ekim Çarşamba günü başladı. Diziyi yakından takip edenler oyuncular ve karakterler hakkında araştırma yapıyor. En çok merak edilen isimlerden biri de Gündüz Bey’in oğlu Aydoğdu karakterini oynayan Aydoğdu. Peki, Fatih Ayhan kimdir?

Fatih Ayhan kimdir?

Fatih Ayhan 1 Mart 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaştan itibaren tiyatro ile ilgilenen Fatih Ayhan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezundur.

Fatih Ayhan oyunculuğun yanı sıra kılıç sporları, motor sporlarıyla da ilgileniyor. Fatih Ayhan ayrıca müzisyenlik ve ressamlıkla da ilgileniyor.

Uzun yıllar tiyatro sahnelerinde yer alan Fatih Ayhan 2004 yılında katıldığı bir yarışmayla televizyon dünyasına giriş yaptı.

Birçok belediyede genel sanat yönetmenliği yapan Fatih Ayhan sinema ve reklam filmlerinin yanı sıra dizilerde de yer aldı. Fatih Ayhan son olarak Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey’in oğlu Aydoğdu karakterini canlandırıyor.

Fatih Ayhan Havva Çakır ile evlidir.

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