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Fatih Atay, Efeler halkına teşekkür etti

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yerel seçim sonuçlarının belli olmasının ardından bir teşekkür mesajı yayınladı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 14:16
Fatih Atay, Efeler halkına teşekkür etti

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yerel seçim sonuçlarının belli olmasının ardından bir teşekkür mesajı yayınladı.


CHP’li Fatih Atay, “31 Mart Yerel Seçimlerini Efeler ilçemizde büyük bir olgunluk ve sağduyu içerisinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Millet İttifakı CHP Efeler Belediye Başkan Adayı olarak girdiğim bu seçimlerde şahsıma ve meclis üyesi arkadaşlarıma göstermiş olduğunuz teveccüh için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Efeler projelerimizi gerçekleştirmek için; Efeler Halkımız ile birlikte, el ele, gönül gönüle çalışacağız. Hep birlikte çok güzel işler yapacağız. Tüm Efeler Halkı’na en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 14:16
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