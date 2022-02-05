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Spor Fatih Arda İpçioğlu kimdir?
Spor

Fatih Arda İpçioğlu kimdir?

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, erkekler kayakla atlama normal tepe elemelerini geçti. Bu sebeple pek çok kişi Fatih Arda İpçioğlu'nun kim olduğunu kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Fatih Arda İpçioğlu başarıları

Yeniakit Publisher
2022-02-05 12:18:00 -
Fatih Arda İpçioğlu kimdir?

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Oyunları’nın ilk gününde yarışan Fatih Arda İpçioğlu, 74,5 metrelik atlayışıyla 52,8 puan topladı ve 46. sırayı aldı. İlk 50 sporcu arasında yer alan Fatih Arda, olimpiyatlarda kayakla atlama branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu. Peki, Fatih Arda İpçioğlu kimdir?

Fatih Arda İpçioğlu kimdir?

Fatih Arda İpçioğlu  22 Eylül 1997'de Erzurum'da dünyaya geldi. Kayakla atlama sporcusu olan Fatih Arda İpçioğlu 2018 Kış Olimpiyatları'na katılan Fatih Arda İpcioğlu, böylece ülkesini Olimpiyatlar'da temsil eden ilk kayakla atlamacı olmuştur.

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