Fatih Altaylı'ya olay gönderme: Karda kıç üstü oturdu

Melih Altınok, "Belediye keşke tuzlama yapsa" şeklindeki Ekrem İmamoğlu'na serzeniş tweet'ini silmek zorunda kalan Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya tam anlamıyla "ince ayar" verdi. Altınok, karda kıç üstü oturan "yandaş medyada" en acıklı halde olan Altaylı'yı "zavallı" olarak nitelendirdi. İşte Sabah'taki o bomba yazı:

"Kar, yalnızca CHP belediyeciliğinin değil "yandaş basının" da halini gözler önüne serdi.

Bir anda, küçümsedikleri, dalga geçtikleri "doğal afet" kavramını hatırladılar. Aksayan hizmetler için belediye adına komik savunmalar bulmaya çalıştılar.

Kuşkusuz, karda kıç üstü oturan "yandaş medyada" en acıklı halde olan da "Belediye keşke tuzlama yapsa" şeklindeki serzeniş tweet'ini silmek zorunda kalan Habertürk'ün tescillisiydi...

"Tweet'ini niye sildin, İBB'den uyarı mı geldi" diye soran vatandaşa "yavşak" diye seslenen, karda mahsur kalanların haklı tepkisini "it sürüleri" diye savuşturan Fatih Altyalı, gece boyu yazdı yazdı sildi.

En az İmamoğlu kadar zor bir gece geçiren yazarımız, şu saatlerde muhtemelen yine aynı şeyi yapıyor...

Yazıyor, yazıyor, siliyor...

Ne yapsın zavallı.

Küfretmeden cümle de kuramıyor."