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Gündem Fatih Altaylı'ya manipülasyon suçlaması
Gündem

Fatih Altaylı'ya manipülasyon suçlaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'nın sözlerine, 'Her zamanki gibi manipülasyon peşinde' diyerek sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 04:18:00 -
Fatih Altaylı'ya manipülasyon suçlaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yardım kampanyası iddialarına ilişkin, "Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'Manipülasyon peşinde'

Şahin, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın düzenlemeyi planladıkları yardım programının RTÜK tarafından engellendiği iddiasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fatih Altaylı her zamanki gibi sorumlu davranmayıp araştırmadan manipülasyon peşinde. Duyarlı yayıncılarımız tarafından ayrı ayrı yardım kampanyası yapılması yerine daha güçlü bir destek için ortak hareket edilerek birlikte kampanya yapma kararı alındı. Biz de RTÜK olarak bunu destekledik. Kampanya detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz. Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir."

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