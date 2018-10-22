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Fatih Altaylı'ya hakaret ve tehditten iddianame

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, Nişantaşı'nda aracının park edilmesiyle ilgili tartıştığı polis memuruna hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddiasıyla iddianame hazırlandı

22 Ekim 2018 Pazartesi 23:43
Fatih Altaylı'ya hakaret ve tehditten iddianame

Altaylı'nın bu suçlardan 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Fatih Altaylı: - "(Üniforma giymekle polis olunuyor ama üniforma giymekle insan olunmuyor, önce insan olmayı öğrenmeniz lazım, vatandaşa yardımcı olmanız lazım.) dedim. Polis memuru, 'Bana adamlık mı öğretiyorsun?' diye sordu. 'Adamlık değil insanlık öğretiyorum' ifadesini kullandım, tartışmanın büyümemesi için olay yerinden uzaklaşıp kendi kendime söylenirken, bazı hakaretler savurdum. Ancak görevlinin yüzüne söylenmiş bir hakaretim yok."

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 23:43
  1. İstanbul
  2. Fatih Altaylı
  3. tehdit
  4. hakaret

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