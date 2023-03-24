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Medya Fatih Altaylı'nın dönüş hızına Nesrin Topkapı bile yetişemedi!
Medya

Fatih Altaylı'nın dönüş hızına Nesrin Topkapı bile yetişemedi!

Yeniakit Publisher
2023-03-24 01:51:00 -
Fatih Altaylı'nın dönüş hızına Nesrin Topkapı bile yetişemedi!

Geçmişte sosyalistlere küfredip, tam tersi yöne yönelerek AK Parti'yi destekleyen, ardından da dün küfrettiği kesime yeşil ışık yakan Fatih Altaylı'nın dönüş hızına, Nesrin Topkapı bile yetişemedi.

 Yeniakit.com.tr 

Fatih Altaylı'nın HDP'yi 6'lı masaya eklemleme çabası akıllara geçmişte sosyalistlere ettiği hakaretleri getirdi.

Bir dönem Ahmet Kaya'ya "Parayı ver Ahmet'i al" deyip, "şerefsiz" hakaretinde bulunan Altaylı, bugün HDP'lilerle iş tutuyor.

Öte yandan yine geçmişte, İnsan Hakları Derneği Başkanı Avukat Eren Keskin için, "Keskin'i ilk gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunmazsam namerdim." iğrençliğine imza atan Altaylı, dün birine küfredip "şerefsiz" dediği, diğerine de "tacizde bulunmasam namerdim" iğrençliğinde bulunduğu zihniyete bugün yeşil ışık yakıyor.
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Fatih Altaylı'nın geçmişini bilenler, dönüş hızına Nesrin Topkapı'nın bile yetişemediği yorumlarını yapıyor.

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