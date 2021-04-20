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Gündem Fatih Altaylı'nın aşı yalanı elinde patladı: Yalanını ortaya çıkaranlara hakaret etti!
Gündem

Fatih Altaylı'nın aşı yalanı elinde patladı: Yalanını ortaya çıkaranlara hakaret etti!

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aşı olmaya gittiğini söylerken, olmadık yalanlara başvurdu. Yalanı elinde patlayan Altaylı, bu kez de kendisine tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarına hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 19:02:00 - 2021-04-20 19:05:44
Fatih Altaylı'nın aşı yalanı elinde patladı: Yalanını ortaya çıkaranlara hakaret etti!

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşı sırasında olduğunu söyleyerek, twitter hesabından paylaşımda bulundu. Altaylı, "Taksim araştırma hastanesinde yüzlerce kişi aşı için gelmiş. Herkes bekliyor. Aşı yapılmıyor. Açıklama yapan da yok. Elde aşı olmadığı yolunda iddialar var. Yoksa söyleyin corona kapmadan evimize dönelim." dedi. Ardından bir paylaşımda daha bulunan Altaylı, "Bir açıklama yapıldı. Aşı gelmemiş. İsterseniz gelin isterseniz gece şansınızı deneyin olmadı yarın yine gelin dediler. Ama o da garanti değil. İşte size muhteşem sağlık sistemi." ifadelerini kullandı.

'Hayatımda senin kadar büyük yalancı görmedim'

Twitter kullanıcılarının bazıları, aynı saattlerde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olduklarını belirterek, Altaylı'nının yalanını ortaya çıkarttı. 

Apar topar mesajlarını sildi!

İlk iki mesajının yalan olduğu ortaya çıkan Altaylı, paylaşımlarını geri kaldırdı. Bu kez de basit bir aksaklığın bilgi mesajını paylaşarak, yalan söylemediğini iddia etti.

Hakaretle karşılık verdi

Hızını alamayan Altaylı, kendisini eleştirenlere hakaretlerle karşılık verdi. Öte yandan Altaylı'nın yalanı, kendi gibi yalancı olan medyada da yer buldu.

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