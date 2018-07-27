Fatih Altaylı'dan Tuncay Özkan'ı terletecek soru!

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'de son yaşanan gelişmelerle ilgili sessizliği bozdu. Partisinde yaşanan gelişmeleri üzülerek izlediğini ifade eden İnce, "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor. Değişim çok yakında" dedi.

İnce'nin bu açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'dan sert yanıt geldi. Özkan, İnce için, 'Sıradan ve kaba bir adam' ifadelerini kullandı.

CHP'de yaşanan koltuk kavgasını bugünkü köşesine taşıyan Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı ise, Özkan'a, "Siz bu “Sıradan ve kaba bir adamı” nasıl olup da bizim karşımıza “Cumhurbaşkanı adayı”' olarak çıkardınız?" diye sordu ve ekledi: Size göre CHP, Türkiye'den daha mı önemli?'

İşte Altaylı'nın yazısının o bölümü:

'SIRADAN VE KABA AMA CUMHURBAŞKANI ADAYI'

Bir ay 3 gün öncesine kadar Muharrem İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bu ülkenin önüne koyduğu isimdi.

Ciddi ciddi seçilme ihtimalinden de söz ediliyordu doğrusu.

Şimdi ise aynı Muharrem İnce “Sıradan ve kaba bir adam” oldu.

Muharrem İnce ile ilgili bu tanım bana ait değil.

Ben kendisini bu sözlerle asla tanımlamam.

Zaten bu tanımın sahibi Tuncay Özkan.

Yani CHP'nin genel başkan yardımcılarından biri.

Ve kendi Cumhurbaşkanı adaylarını “Sıradan ve kaba” olarak tanımlıyor.

Peki sevgili arkadaşım Tuncay, madem İnce sıradan ve kaba bir adam…

Siz bu “Sıradan ve kaba bir adamı” nasıl olup da bizim karşımıza “Cumhurbaşkanı adayı”' olarak çıkardınız?

Türkiye'yi yönetmeye layık ama CHP'yi yönetmeye layık değil mi?

Sıradan bir kaba adamın Cumhurbaşkanı olmasını içiniz kaldırıyordu da, partinize genel başkan olmasını mı kaldırmıyor?

Size göre CHP, Türkiye'den daha mı önemli?