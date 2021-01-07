Fatih Altaylı'dan 'Trump' iddiası

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'En zayıf rejim olarak demokrasi' başlığıyla yayımlanan yazısında ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasına baskın düzenlediği olayları değerlendirdi.

Yaşananlar için "Beklenmeyen bir şey değildi" diyen Altaylı, bu ihtimale hem köşe yazılarında hem de ABD seçimleri gecesi televizyonda yaptığı programda değindiğini, fakat Trump'ın son noktada böyle bir şeye kalkışmayacağını düşündüğünü söyledi.

''Havlar havlar ama ısırmayacaktır' diye umuyordum"

"Çünkü Trump, hayatını siyasete adamış, bir ideolojiye bağlı biri olmadığı gibi, hayli zengin, bu zenginliğin getirdiği nimetlerden faydalanmayı seven oportünist ve makyavelist bir Amerikalıydı" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Evet bir zorba tarafı vardı ama yaşamının geri kalan bölümünü hapiste geçirmesine neden olma olasılığı yüksek böylesi bir darbe girişimini yapacak kadar ileri gidecek bir 'siyasi kişilik' olarak görünmüyordu. O yüzden de 'Havlar havlar ama ısırmayacaktır' diye umuyordum. Ancak taraftarlarının 'bilinçsizlik' düzeyini tahmin edememiş olmalı ki, dün ABD 'şimdilik' de olsa 'Direkten döndü.' Trump, dün kendi başlattığı hareketin öncelikle siyasi çevresini hızla boşalttığını ve kendisini de belirsiz bir sona sürüklediğini görünce çark etti. Ancak yine de büyük bir olasılıkla yargılanacak, muhtemelen de hapse girecektir. 4 kişinin ölümünden sorumlu tutulması büyük bir olasılıktır."