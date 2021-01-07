  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Altaylı'dan 'Trump' iddiası
Gündem

Fatih Altaylı'dan 'Trump' iddiası

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal ettiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği olayları değerlendiren Fatih Altaylı, "Trump, büyük bir olasılıkla yargılanacak, muhtemelen de hapse girecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 16:40:00 -
Fatih Altaylı'dan 'Trump' iddiası

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'En zayıf rejim olarak demokrasi' başlığıyla yayımlanan yazısında ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasına baskın düzenlediği olayları değerlendirdi.

Yaşananlar için "Beklenmeyen bir şey değildi" diyen Altaylı, bu ihtimale hem köşe yazılarında hem de ABD seçimleri gecesi televizyonda yaptığı programda değindiğini, fakat Trump'ın son noktada böyle bir şeye kalkışmayacağını düşündüğünü söyledi.

''Havlar havlar ama ısırmayacaktır' diye umuyordum"

"Çünkü Trump, hayatını siyasete adamış, bir ideolojiye bağlı biri olmadığı gibi, hayli zengin, bu zenginliğin getirdiği nimetlerden faydalanmayı seven oportünist ve makyavelist bir Amerikalıydı" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Evet bir zorba tarafı vardı ama yaşamının geri kalan bölümünü hapiste geçirmesine neden olma olasılığı yüksek böylesi bir darbe girişimini yapacak kadar ileri gidecek bir 'siyasi kişilik' olarak görünmüyordu. O yüzden de 'Havlar havlar ama ısırmayacaktır' diye umuyordum. Ancak taraftarlarının 'bilinçsizlik' düzeyini tahmin edememiş olmalı ki, dün ABD 'şimdilik' de olsa 'Direkten döndü.' Trump, dün kendi başlattığı hareketin öncelikle siyasi çevresini hızla boşalttığını ve kendisini de belirsiz bir sona sürüklediğini görünce çark etti. Ancak yine de büyük bir olasılıkla yargılanacak, muhtemelen de hapse girecektir. 4 kişinin ölümünden sorumlu tutulması büyük bir olasılıktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de olacakları 3 yıl önce söylemiş! Abdullah Çiftçi savaşı kimin kazanacağını duyurdu
Gündem

ABD'de olacakları 3 yıl önce söylemiş! Abdullah Çiftçi savaşı kimin kazanacağını duyurdu

Stratejist Abdullah Çiftçi ABD'de yaşanan darbe girişiminin ayak seslerini 3 yıl önceden farketmiş. Çiftçi, 2018 yılında katıldığı programda..
ABD'deki gerilim sonrası Macron tarafını seçti
Dünya

ABD'deki gerilim sonrası Macron tarafını seçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa şevk ve kararlılıkla ABD halkının ve yöneticilerini seçmeye, kaderlerini, hayatlarını hür irad..
Okulların açılması için tek şart! Kısıtlamaların kaldırılması için tarih verildi
Gündem

Okulların açılması için tek şart! Kısıtlamaların kaldırılması için tarih verildi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay