Fatih Altaylı'dan tepki çeken saldırı mesajı! PKK'yı lanetlemek yerine göçmenleri hedef aldı
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, PKK terör örgütüne tek laf etmeyip, iktidarı hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
İstanbul İstiklal Caddesi'nde aralarında çocukların da olduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısından sonra PKK terör örgütüne tek kelime edemeyenler, iktidarı ülkemize sığınan göçmenler üzerinden hedef aldı.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Habertürk yazarı Fatih Altaylı da İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin mesajında, PKK terör örgütünün adını bile anmadı.
İktidarı, "Türkiye'yi Ortadoğu ve Orta Asya'nın çöplüğü" haline getirmekle suçlayan Altaylı'nın tepki çeken paylaşımı şöyle:
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