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Medya Fatih Altaylı'dan tepki çeken saldırı mesajı! PKK'yı lanetlemek yerine göçmenleri hedef aldı
Medya

Fatih Altaylı'dan tepki çeken saldırı mesajı! PKK'yı lanetlemek yerine göçmenleri hedef aldı

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, PKK terör örgütüne tek laf etmeyip, iktidarı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 18:43:00 - 2022-11-14 20:37:42
Fatih Altaylı'dan tepki çeken saldırı mesajı! PKK'yı lanetlemek yerine göçmenleri hedef aldı

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul İstiklal Caddesi'nde aralarında çocukların da olduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısından sonra PKK terör örgütüne tek kelime edemeyenler, iktidarı ülkemize sığınan göçmenler üzerinden hedef aldı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Habertürk yazarı Fatih Altaylı da İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin mesajında, PKK terör örgütünün adını bile anmadı.

İktidarı, "Türkiye'yi Ortadoğu ve Orta Asya'nın çöplüğü" haline getirmekle suçlayan Altaylı'nın tepki çeken paylaşımı şöyle:

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Yorumlar

Cok kral adam Fatih Abi

Eli öpülür sayın abimin

hötlerin geçmişi

bazı *ötler vardır kendileri göçmen olarak Türkiyeye gelir sonra başka gelen göçmenlere her türlü yaftalamayı yapar gelenleri istemez ulan sen geldiğin zaman aynı muameleyi gördünmü
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