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Gündem Fatih Altaylı'dan tepki çeken Mesut Özil paylaşımı
Gündem

Fatih Altaylı'dan tepki çeken Mesut Özil paylaşımı

İslam'ın değerlerine yaptığı saldırılarla sık sık gündeme gelen Fatih Altaylı'nın sosyal medya hesabından cami fotoğrafı paylaşan Fenerbahçeli Mesut Özil'e yönelik ifadeleri tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 02:21:00 -
Fatih Altaylı'dan tepki çeken Mesut Özil paylaşımı

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin yeni transferi Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in İslam'a dair sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı Mesut Özil'i hedef aldı

Fatih Altaylı bugün Habertürk'te yer alan köşe yazısında Mesut Özil için skandal ifadeler kullandı.

"Mesut Özil’i sosyal medya hesabı üzerinden izleyenler Özil Fenerbahçe’ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii’ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler." diyen Altaylı Özil'in İslam diniyle ilgili paylaşımlarından rahatsız oldu.

Cami paylaşımından rahatsız oldu

Altaylı, maçlara çıkmadan önce dua eden, Doğu Türkistanlılara destek veren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisinden dolayı Almanya'da lince uğrayan ve sosyal medya hesabından sık sık İslam'a dair paylaşımlar yapan Mesut Özil'den rahatsızlığını şu ifadelerle devam ettirdi:

"Beni ilgilendiren bir şey değil sonuçta. Selefi alimlerden paylaşımlar yapması “Cumhuriyet değerlerinin yılmaz bekçisi” olduğuna inandığım Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sorunudur, benim değil.

Ancak bugün Cuma münasebetiyle yaptığı paylaşım, benim “Mesut Özil ne yerli ne de millidir” fikrimin doğruluğunu kanıtlar nitelikte."

Altaylı bir camii önünde el açıp dua eden Mesut Özil'in yaptığı paylaşımı da yazısında yayınlayarak caminin Türkiye'den olmamasını eleştirdi. Altaylı'nın yazısı çok sayıda tepki çekti.

Kabe provokasyonuna sahip çıktı

Öte yandan Altaylı geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde sapkın LGBT'lilerin Kabe provokasyonuna sahip çıkmıştı.

 

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