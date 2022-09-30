Fatih Altaylı'dan Nagehan'ı deliye döndürecek yazı! Alçı, gidip tokatlayabilir

Habertürk'ün 28 Şubat artığı yazarı Fatih Altaylı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in salı akşamı lüks bir otelde gazetecilere verdiği yemeği eleştirdiği yazısında, köşe komşusu Nagehan Alçı ile yeni bir polemiğin kapısını aralayacak satırlara imza attı.

"Doğu Perinçek’in gazetecilere verdiği yemeğin notlarını sağda solda okuyunca çok eğlendim. Doğu Bey eskiden de zaman zaman gazetecileri ağırlardı. Partisinin ve kendisinin fikirlerini anlatır, AK Parti’yi en ağır şekilde eleştirir, seçimin favorisi olduklarını ve bu kez iktidar olacaklarını anlatırdı. Mekan olarak da, partinin bütçesine uygun, Florya, Yeşilköy civarında küçük, ehven fiyatlı ve tahmine göre partiye yakın kişilerin sahip olduğu, daha halk işi yerler olurdu" diyen Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Perinçek o yemeklere genelde beni de davet ederdi. Ben de genelde böyle işlere katılmayı pek sevmediğim halde, ayıp olmasın diye giderdim. Başka kimleri davet ederdi bilmiyorum lakin Doğu Bey’in bu yemeklerine katılım da çok yüksek olmazdı. Genelde sol medyadan isimler, birkaç emekli general, ulusalcı bazı kalemler, Cumhuriyet gazetesinden Ataol Behramoğlu ve belki birkaç kişi daha olurdu.

Ben de bu durumu partinin tavrına, halkçı olmaya çalışmalarına, lükse ve şatafata önem vermemelerine bağlardım hep. Meğer mesele o değilmiş.

(...)

Bu kez gazetecilere verdiği davet, öyle İstanbul’un banliyölerinden birinde, halk tipi bir küçük lokantada değil. Tam aksine lüksün göbeğinde, İstanbul’un muhtemelen en pahalı ve en havalı otellerinden birinde, Boğaz kıyısındaki Mandarin Oriental Otel’de konuklarını ağırlamış Doğu Perinçek.

Konuklarını ise hiç saymayayım. Ama Perinçek’in geçmiş yıllardaki davetlerinde gördüğümüz tipler olmadığını söyleyeyim. Baş köşede Nagehan Alçı ve aile dostları Ertuğrul Özkök’ün oturduğunu söylemekle yetineyim."