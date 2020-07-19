Fatih Altaylı’dan Doğu Perinçek’e gönderme! ‘Gülmekten kasıklarıma ağrılar girdi’

Fatih Altaylı, Vatan Partisi tarafından Doğu Perinçek hakkında yazdığı 'Mezara değil pazara kadar' yazısının ardından Vatan Partisi'nden gelen açıklamaya yanıt verdi.

Fatih Altaylı, "Durum bu kadar net iken, açıklamayı kim kaleme aldıysa beni “FETÖ söylemleri” ile itham etmiş. O beni, ben onu 40 yıla yakındır tanırız. Bu metindeki zırva ithamla hemfikir olmayacağını tahmin ederim." dedi.

Fatih Altaylı'nın yazısı şöyle oldu:

Vatan Partisi, Doğu Perinçek’le ilgili yazımdan sonra bir açıklama yaptı.

Doğrusu şaşırdım.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in PKK ile yakın ilişkisi ve dostluğu şimdiye dek yüzlerce televizyon programında gündeme geldi, Doğu Perinçek hepsine yanıt verdi.

Yani Perinçek’in PKK ve Öcalan ilişkisini mesnetsiz bir iddia olarak ortaya atan ben değilim.

Üstelik ben bu ilişkiyi eleştirmedim de.

Tam aksine, birkaç hafta önce “Perinçek’e bu suçlamayı artık yapmayın kabak tadı verdi” diyen tek kişiyim basın aleminde.

Bu ilişki ne gizliydi, ne saklıydı.

Bir arama motoruna “Öcalan, Perinçek, Bekaa” yazın yüzlerce fotoğraf önünüze zaten düşüyor.

Vatan Partisi’nin yanıtında PKK karşıtı sözlerine de yer vermişler Perinçek’in.

Ben aksini iddia etmedim ki!

Bir zamanlar PKK’ya ve Öcalan’a çok yakındı, sonra düşman oldu diye yazdım zaten.

Bir zamanlar çok sert eleştirdiği AK Parti’nin en büyük destekçisi ve en ciddi doktrin oluşturucusu haline geldiğini de ikinci belirterek.

Ve yarın öbür gün en ufak bir fikri ayrılıkta “Yeni AKP” ile de papaz olacağını söyleyerek hem de!

Yazımda eleştiri falan da yok.

Bir parti ve lideri istediği gibi fikir, karar, yön veya politika değiştirebilir.

Bu o partinin iç meselesi, o partiye bağlılık ilan edenlerin şahsi yaklaşımıdır.

Beni ilgilendirmez.

O nedenle eleştiri değildir.

Bir durum tespitidir sadece.

Perinçek’i eleştiren AK partili bir yöneticinin partiden atılması da bu durum tespitinin objektif kanıtıdır.

Durum bu kadar net iken, açıklamayı kim kaleme aldıysa beni “FETÖ söylemleri” ile itham etmiş.

O beni, ben onu 40 yıla yakındır tanırız.

Bu metindeki zırva ithamla hemfikir olmayacağını tahmin ederim.

Ne var ki, buradan anladığım, bu metni kim kaleme aldı ise AK Parti ile fazla yakın teşriki mesaide bulunmuş olmalı. Çükü bu üslup o üslup.

Güldüm geçtim açıkçası.

Ama en çok güldüğüm Perinçek’i lider olarak benimsediğini söyleyen bazılarının bana attığı mailler.

“Döneksin, tutarsızsın” falan demişler.

Okudum hepsini.

Gülmekten kasıklarıma ağrılar girdi.

Allah da sizi güldürsün diyeceğim.