Fatih Altaylı'dan çirkin paylaşım! 'S... böyle futbola'

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı nefesleri kesen maçta Arjantin kazandı. Fatih Altaylı, maçın ardından Katar hakkında skandal bir paylaşım yaptı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı. Gazeteci Fatih Altaylı, Messi üzerinden çirkin bir üslupla Katar'ı hedef aldı.

Fatih Altaylı sınırı aştı

Fatih Altaylı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Messi'ye giydirilen kıyafet üzerinden, Katar hakkında çirkin bir paylaşım yaptı.

Altaylı paylaşımında, ''Messi milli forman yerine o acayip katar zımbırtısını ile kupa kaldırıyor. S...m böyle futbola. Katar para ile her şeyi sayın aldı. Rezillik. Utanç. Terbiyesizlik. Saygısızlık.'' ifadelerine yer verdi.