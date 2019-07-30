Fatih Altaylı'dan CHP'ye çağrı: Derhal ihraç edilmeli

CHP'li belediyelerde yaşanan torpil skandalları ülke gündemine oturdu. Seçim çalışmalarının merkezine tasarruf ve liyakati koyan CHP'li belediyelerden torpilli atama haberleri gelmeye başladı. Atamalar hem parti içinde hem de sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkiler nedeniyle bazı atamalar iptal edildi.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP’nin Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’u görevden alması gerektiğini söyledi. Altaylı, “Bu yüzden de CHP, Torbalı Belediye Başkanı’nı ya istifaya davet etmelidir ve belediye meclisinde “etik anlayışına” sahip, nepotizmin kucağına oturmayacağı garanti olan birini yeni başkan olarak seçmelidir. Ya da “Partimiz için siyasi ahlak ve etik bir belediyeden daha önemlidir” diyerek Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur partiden hemen ihraç edilmelidir. Demesinler ki, “AK Partililer farklı mı?” Olmayabilirler” ifadesini kullandı.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP’nin Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’u görevden alması gerektiğini söyledi. Altaylı, “Bu yüzden de CHP, Torbalı Belediye Başkanı’nı ya istifaya davet etmelidir ve belediye meclisinde “etik anlayışına” sahip, nepotizmin kucağına oturmayacağı garanti olan birini yeni başkan olarak seçmelidir. Ya da “Partimiz için siyasi ahlak ve etik bir belediyeden daha önemlidir” diyerek Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur partiden hemen ihraç edilmelidir. Demesinler ki, “AK Partililer farklı mı?” Olmayabilirler” ifadesini kullandı.

Altaylı, Torbalı Belediye Başkanı’nı haber yapan iktidara yakın medyayı da eleştirdi. Altaylı, "İsmail Uygur’un oğlunu genel müdür yardımcısı yapmasına haklı bir tepki gösterdiniz. Sıkıntı yok. Ancak! Aynı tepkiyi AK Parti tarafından birisi yapınca da gösterdiniz mi, gösterebiliyor musunuz, gösterebilecek misiniz?” dedi.

CHP yönetimi harekete geçti

Bir diğer HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya da akraba atamalarına ilişkin CHP yönetimin harekete geçtiğini "CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kamp sırasında sosyal medyaya Torbalı olayı düşünce anında Belediye Başkanı’nı “Oğlunuz derhal belediyeden istifa edecek” dediğini aktardı.

Sarıkaya iki adımlı bir uygulamanın devreye sokulduğunu belirterek "İlk olarak Seyit Torun başkanlığındaki bir heyet Anadolu’yu gezerek belediyelerle konuyu masaya yatıracak, varsa yakın akraba bunların hepsinin görevlerinden alınması konusunda belediye başkanları doğrudan uyarılacak. Bu amaçla Genel Merkez bünyesinde de İzleme Koordinasyon Merkezi adı altında bir birim kurulacak; amacı belediyelerle ilgili her konunun gözlenmesi.İkinci ayağını ise Grup Başkanvekili Özgür Özel’in de dile getirdiği, “belediyelerdeki nepotizmi engelleyecek, hısım, akraba atamalarının önüne geçecek” yasal düzenleme..." diye yazdı.

İzmir’de 4 belediyede tartışmalı atama

31 Mart sonrası bu tarz haberlerle en çok gündeme gelen il İzmir oldu. İzmir'deki CHP'li bazı ilçelerin belediye başkanları icraatlarıyla büyük tepki aldı. İşçi kıyımı yapan başkanlar onların yerine eş, dost, akraba ve yandaşları getirdi.Bazı belediyelerde şirket yöneticiliği, özel kalem müdürlüğü, başkan yardımcılığı ve danışmanlık gibi birçok önemli göreve belediye başkanların yakınları atandı. İşte bu atamalardan bazıları:

Amca oğlu kıyağı

Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar, AK Partili Bülent Soylu döneminde müdürlük yapan tüm isimleri görevden aldı. Soylu'nun özel kalem müdürlüğünü yapan Yavuz Selim Aktaş da görevden alındı. Belediyenin yeni özel kalem müdürü ise Başkan Kayalar'ın amcasının oğlunun eşi, eski belediye çalışanı Nuriye Kayalar oldu. Kayalar aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü yapıldı. Ayrıca Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir, Park Bahçeler Müdürü, CHP İlçe Başkanı Gizem Candan ise Belediye Personel A.Ş'nin Yönetim Kurul Başkanı oldu.

Yeğenlere müdürlük

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediyenin 3 plajındaki tesislerin müdürlüğüne erkek kardeşinin oğlu olan üniversite öğrencisi Derya Girgin'i getirdi. Erdoğan, ayrıca halasının kızı Yıldız Sedef'i de belediyenin Halkla İlişkiler Müdürü yaptı. Mevcut muhasebe müdürünün de görevine son veren Erdoğan bu göreve de eşinin akrabası Handan Kalalı'yı yerleştirdi.

Meclis üyesinin eşi imar müdürü

Kemalpaşa'nın yeni Başkanı Rıdvan Karakayalı, seçimden sonra eski Başkan AK Partili Arif Uğurlu döneminde görev yapan birçok ismi görevden aldı. Seçimde kendisini destekleyen İP'nin Kemalpaşa İlçe Başkanı Coşkun Dinçer'i Spor Birimine koordinatör olarak atadı. İmar Müdürlüğü'ne ise, Belediyle Meclis Üyesi CHP'li Barış Uçar'ın eşi Fatma Nur Doğan Uçar'ı getirdi.

Kardeşini müdür yaptı

CHP'li Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 31 Mart'taki seçimlerde başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kardeşi Eralp Atay'i Sağlık İşleri Müdürü olarak atadı. Bu karar vatandaşlar tarafından yoğun tepkiyle karşılandı.

Hala eşi başdanışman

Menemen Belediyesi'ndeki akraba kıyağı ise 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Görevi Tahir Şahin'den devralan CHP'li Serdar Aksoy, halasının eşi olan eniştesi İrfan Aras'ı kendisine başdanışman yaptı. Eniştesine yaptığı kıyak bununla da kalmayan Aksoy, İrfan Aras'ın kızlarının eşleri olan Adil Acar'ı Spor Müdürlüğü'ne, Mehmet Cin'i ise Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirdi. Aksoy'un eşi Dilek Aksoy'un da belediyede 'eş başkan' gibi çalıştığı konuşuluyor.

Kuzeni sekreter oldu

Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'in kuzeni Oya Ceritoğlu, belediyede sekreter olarak görevlendirildi.

İl başkanının arkadaşı yardımcı

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in yakın arkadaşı olan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da Belediye Başkan Yardımcılığı görevine yine Deniz Yücel'in yakın arkadaşı Serkan Kalmaz'ı getirdi.

Vekil kardeşine yardımcılık

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kendi adaylığını destekleyen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın kardeşi İbrahim Ulaş Polat'ı

yardımcılığına atadı.