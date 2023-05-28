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Gündem Fatih Altaylı'dan büyük edepsizlik! Erdoğan'ın zaferi sonrası bunu yazdı
Gündem

Fatih Altaylı'dan büyük edepsizlik! Erdoğan'ın zaferi sonrası bunu yazdı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 20:43:00 - 2023-05-28 20:59:13
Fatih Altaylı'dan büyük edepsizlik! Erdoğan'ın zaferi sonrası bunu yazdı

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti ve ilk gelen sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Erdoğan'ın kazanmasını hazmedemeyen Fatih Altaylı ise seçim sonucuna Suriyelilerin karar verdiğini söyledi.

 

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında sandık başına gitti ve demokratik haklarını yine rekor bir katılım ile kullandı. Hem yurt dışında hem de yurt içinde sandık başına giden seçmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullandı.

Sandıkların kapanmasının ardından sonuçlar gelmeye başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğu görüldü.

Zaman ilerledikçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı düşmedi ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgisi netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgisini hazmedeyen Fatih Altaylı ise Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Fatih Altaylı seçimi hazmedemedi

Fatih Altaylı, seçim sonuçlarını hazmedemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgisini kabul edemeyen ve algı yapan Altaylı, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
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Altaylı seçim sonuçlarını hazmedemediğini, "Farklara bakılırsa Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi." sözleriyle duyurmuş oldu.

Fatih Altaylı'ya ise sosyal medya üzerinden tepki dolu yorumlar geldi. Kullanıcılar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenildiğini kabul etmesi yönünde tavsiyede bulundu.

 

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