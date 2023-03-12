Fatih Altaylı'dan bomba "Erdoğan" iddiası! "Buna ikna edilmiş" deyip paylaştı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti'nin seçim hamlelerinine dair bilgiler aktardı.

"Seçim için iki koz" başlıklı yazısında Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki gücünü göstermek için Orta Asya Türk cumhuriyetleri liderlerinin toplu Türkiye ziyaretinin planlandığını yazdı.

"Bu liderlere 'Şimdi değilse ne zaman' denilerek davetler iletildi." diyen Altaylı, Erdoğan'ın bir diğer kozunun ise Mehmet Şimşek olduğunu aktardı.

Altaylı yazısında, "4 yıldır Londra’yı mesken tutan ve asli işi olan bankacılığa dönen Şimşek’e giderek daha fazla baskı kuruldu ve çalıştığı kurumlar aracılığı ile de ikna edilmesi için bir süreç başlatıldı. Yine iktidar içinden gelen bilgilere göre Mehmet Şimşek sonunda ikna edilmiş. Şimşek’in seçimlerden önce yapılacak bir kabine değişikliği ile ekonomiden sorumlu bakanlık koltuğuna oturtulması (...) planlanıyor" ifadelerini kullandı.

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