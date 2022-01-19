Fatih Altaylı yine o eski Fatih! Hasan Ağabey olmayınca meydanı boş buldu

Bir şarkısında İslamı hedef alan Sezen Aksu'ya dünkü yazısında destek veren Fatih Altaylı'nın küfür içeren ifadeleri tepki çekti.

Konuyla ilgili Manşetlerin Dili porgramında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "Dün Fatih Altaylı’nın bir yazısına denk geldim. 28 Şubat sürecinde başörtülü genç kızlara ahlaksız sıfatlandırmayı yapan Altaylı rahmetli Hasan Karakaya ağabeyden gereken cevabı almıştı. Ama şu an onun yokluğunda işkembeden sallıyor. Hasan ağabey olmadığında bunlar küfredebiliyor. O kadar rahatlar ki, o kadar kendilerine güveniyorlar ki bütün cemaatlere, bütün tarikatlara, bütün inananlara laf edebiliyorlar. Tüm inananlar Fatih Altaylı’nın suçlamasının muhatabıdır. Gördüğüm kadarıyla bu ettiği küfürle ilgili hiçbir savcı harekete geçmiş değil" ifadelerini kullandı.