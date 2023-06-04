Fatih Altaylı neye uğradığını şaşıracak! İçi boş saksı sensin! Eşeklik eden sensin

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Orhan Uğuroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Merzifon eşeği'ne benzetip "Saksıyı aday gösterseydiniz yüzde 48 alırdı" diye yazan Fatih Altaylı'yı çok sert sözlerle eleştirdi. Uğuroğlu, Altaylı'ya "İçi boş saksı sensin. Eşeklik eden sensin" dediği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Habertürk'ten ayrıldıktan sonra yazılarını kendi web sitesinden yayınlayan beğenerek okuduğum ve TV yayınlarını seyrettiğim Fatih Altaylı yazısında kendisine de bir gazeteciye de hiç yakışmayan ifadeler kullandı

Altaylı'nın yazısını üzülerek özetliyorum:

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-"Bakın çok açık yazacağım, kusura bakmayın.

Oraya ismini anmak istemediğim ama çalışkanlığı ve Merzifonlusu ünlü bir canlıyı bağlasa idiniz, o da zaten ikinci turda en az yüzde 48 alırdı.

Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı…"

Fatih Altaylı sana soruyorum:

"Merzifonlusu ünlü bir canlı?" dediğin hayvanın adı ne?

-Eşek…

Altaylı senden daha özgür bir gazeteci olarak bu benzetmene karşılık beni hiç istemeyerek hatta üzülerek şunu yazmak zorunda bıraktın:

-Çüş…

Okurlarımdan da bu ifademin yazımda olmasından dolayı gerçekten peşinen özür dilerim.

Eşek ve saksı benzetmesi bil ki bana ve benim gibi Kılıçdaroğlu'na oy veren;

-24 milyon 594 bin 932 vatandaşa büyük hakarettir.

Saksıya toprağı koyarsın ister fide ister tohum koyar, sular bakarsın ve çiçek yetiştirirsin.

Fatih Altaylı;

-İçi boş saksı sensin.

-Eşeklik eden sensin…

(…) Erenler der ki;

-"Sen seni bil sen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni…" (…)"