Fatih Altaylı, ne yaptı etti, o işi de Atatürk'e bağladı

İstanbul Havalimanı'nın yoğun kar yağışı nedeniyle devre dışı kalması üzerine bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'nun kapatılan Atatürk Havalimanı’na inmesini diline dolayan Fatih Altaylı, bu meseleyi de evirip çevirip Atatürk'e bağlamayı becerdi. İşte Altaylı'nın Habertürk'teki "Atatürk'ten başka malzemen kalmadı mı" dedirten o yazısı:

"(...) En büyük felaket İstanbul’un 3. havalimanında yaşandı.

Havalimanı kar altına gömüldü.

Yolcular bindikleri uçakların içine hapsoldu, uçaklardan tahliye dahi edilemediler.

Havalimanına giden yollar kapandı, havaalanında binlerce insan terminalde mahsur kaldı.

Mahsur kalanlara yiyecek içecek bile temin edilemez hale geldi.

Tam bir sefalet, tam bir felaketti.

(...)

Tabii yine de “Ne var kardeşim üç yılda birkaç gün kapansa ne olur" diyebilir bazıları.

E, ne de olsa onlar Atatürk Havalimanı’na inebiliyor.

Bu ülkede iyi ki bir Atatürk varmış bu yüzden diyoruz."