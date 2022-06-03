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Gündem Fatih Altaylı ile Ahmet Hakan tazminata mahkum edildi! Bakın ödeyecekleri para nereye harcanacak..
Gündem

Fatih Altaylı ile Ahmet Hakan tazminata mahkum edildi! Bakın ödeyecekleri para nereye harcanacak..

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ile Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'a hakaret ettikleri gerekçesi ile maddi tazminata mahkum edildi. Şenocak'ın avukatı Huzeyfe Furkan Karakuş, "Tahsil edilen meblağ ile 400 kardeşimize müvekkilimin kaleme aldığı İslam’ın Kızına kitabı hediye edilecektir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 16:29:00 - 2022-06-03 16:47:54
Fatih Altaylı ile Ahmet Hakan tazminata mahkum edildi! Bakın ödeyecekleri para nereye harcanacak..

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı ile Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan hakkında hakaret davası açtı.

Başvuruyu inceleyen mahkeme, Altaylı ile Hakan'ın tazminat ödemesine hükmetti.

Avukat Huzeyfe Furkan Karakuş, kazanılan tazminatla 400 gence İhsan Şenocak'ın İslam'ın Kızına adlı kitabını hediye olarak göndereceklerini duyurdu.

Avukat Karakuş, gelişmeyi Twitter hesabından şöyle aktardı:

Müvekkilim Dr. İhsan Şenocak'a hakaret eden Fatih Altaylı'dan 10.000 TL tazminat tahsil edilmiş, yine Ahmet Hakan hakaret suçundan Adli Para Cezasıyla cezalandırılmıştır. Tahsil edilen meblağ ile 400 kardeşimize müvekkilimin kaleme aldığı İslam’ın Kızına kitabı hediye edilecektir.

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