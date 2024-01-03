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Gündem Fatih Altaylı hakkında flaş karar! Resmen duyuruldu
Gündem

Fatih Altaylı hakkında flaş karar! Resmen duyuruldu

Yeniakit Publisher
2024-01-03 00:42:00 -
Fatih Altaylı hakkında flaş karar! Resmen duyuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı’nın ifadeye çağrıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resmen ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

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