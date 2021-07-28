Fatih Altaylı hakaret etti patronu Ciner cezadan kaçamadı!

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul'un haftalık olağan toplantısı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada seçilen yeni üyeler Mehmet Daniş, Orhan Karadaş ve Deniz Güçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Boşalan başkan vekilliği görevine de Orhan Karadaş getirildi.

Ayrıca RTÜK'ün haftalık olağan toplantısında izleme dosyaları ele alındı.

Buna göre, Tele1 televizyonunda yayımlanan "5. Boyut" programına konuk olarak katılan Ahmet Saltık'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin, hiçbir resmi bilgiye dayanmamasına rağmen, "çeşitli hastalıklarının bulunduğu ve TBMM Başkanı'nın kendisinden sağlık raporu istemesi gerektiği" yönünde küçük düşürücü ve kamuoyunu yanıltıcı ifadeler kullandığını saptayan Üst Kurul, yayıncılık ilkelerinin ihlal edilmesi nedeniyle televizyona üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi.

Ciner'in Bloomberg'ine de ceza

2 üniversiteyi bitiremeyen, kamuoyunda 'herbokolog' olarak tanınan Fatih Altaylı ve Emin Çağlar'ın olduğu “Spor Saati” programında TFF hedef tahtasına oturtularak hakaret dolu ifadeler kullanıldı. Somut belge olmadan resmi görevlilere, ‘yalakalık, adilik’ gibi kelimelerin bir TV kanalında kullanılması pes dedirtti ve “TV kanalı mısın lağım kanalı mısın” yorumlarına neden oldu.

Altaylı’nın patronu Turgay Ciner'in kaçırdığı ihaleleri üzerinden TFF'ye yapılan hakaretler cezasız kalmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun başvurusu üzerine Bloomberg HT televizyonunda yayınlanan Fatih Altaylı ve Emin Çağlar'ın olduğu “Spor Saati” programına da üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Kurula göre ikili arasındaki skandal diyaloglar şu şekilde:

- Ligimizin değerini bu adi ve aşağılık hakemlik anlayışı ve bu adi ve aşağılık Futbol Federasyonu yönetim anlayışı mahvediyor.

-Normalde bir spor kulübünün kapısına eşek diye bağlanmayacak adamlar o kulübe yönetici oluyor kardeşim.

- Yalakalığın dozunu arttırırsam biraz daha ihale alırım diye düşündüler herhâlde, o yüzden böyle bir cihete gitti, bravo kendilerine, kutluyorum Türkiye Futbol Federasyonu koltuğunu işgal eden ve bu ayıba imza atanları.

- Adi ve aşağılık futbolu daha doğru sıfatlarla niteleyebilmemiz için yönetimden mi başlanması gerekiyor?