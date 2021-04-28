  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Altaylı Galatasaray kulüp üyeliğinden resmen çıkarıldı
Spor

Fatih Altaylı Galatasaray kulüp üyeliğinden resmen çıkarıldı

Galatasaray kongre üyeliğinden atılan Fatih Altaylı'nın sarı kırmızılı kulüple ilişiği resmen kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 14:48:00 - 2021-04-28 15:00:31
Fatih Altaylı Galatasaray kulüp üyeliğinden resmen çıkarıldı

Galatasaray üyeliğinden çıkarılan Fatih Altaylı'nın, sarı kırmızılı kulüple ilişiğinin resmen kesildiği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray kulübü Altaylı'nın talebinin reddedildiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde

"Kulübümüzün 6767 sicil numaralı üyesi Fatih Altaylı’nın 17.08.2020 ve 24.08.2020 tarihlerinde Bloomberg HT TV kanalında yayınlanan Spor Saati programında sarf ettiği sözlerin, Kulübümüze ve Kulübümüz Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’ karşı ağır hakaret içermesi sebebiyle, Kulübümüz Disiplin Kurulunun tarafından 11.09.2020 tarihinde, Fatih Altaylı hakkında üyelikten çıkarma yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir. Bu karar sonrasında, Kulübümüz Yönetim Kurulunun 15.09.2020 tarihli toplantısında, Fatih Altaylı hakkında üyelikten çıkarma yaptırımı uygulanmasını içeren Disiplin Kurulu kararının onaylanarak tedbirli olarak uygulanmasına karar verilmiştir."

Başvurusu da kabul edilmedi

Galatasaray üyeliğinden atıldıktan sonra Altaylı'nın mahkemeye yaptığı başvurusu da usulden reddedildi. 

"Fatih Altaylı tarafından, hakkında verilen üyelikten çıkarma kararının iptali istemiyle 07.10.2020 tarihinde açılan davanın 27.04.2021 tarihli duruşmasında, davanın usulden reddine karar verilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pentagon çark etti: Sehven söylendi
Dünya

Pentagon çark etti: Sehven söylendi

Afganistan'daki ABD misyonunun 1 Mayıs'ta çekileceğini açıklayan Pentagon Sözcüsü Kirby, İfadeleri yanlışlıkla söylediğini açıkladı...
İstihbarat deşifre etti... Sınır ötesinde Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!
Gündem

İstihbarat deşifre etti... Sınır ötesinde Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inlerini başlarına yıktığı kukla terör örgütleri DEAŞ ve PKK, efendileri ABD'nin emriyle yeniden iş birliğine gi..
Marjinal sol grup eşcinselliğe savaş açtı!
Gündem

Marjinal sol grup eşcinselliğe savaş açtı!

Marjinal sol dergilerinden Halk Okulu, Tunceli Belediyesi, HDP ve diğer tüm kendini sol tarif eden oluşumların aksine, eşcinsel sapkınlıkla ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay