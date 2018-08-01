Fatih Altaylı da Bay Kemal'e patladı

Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'na, 'O koltuktan hemen kalkın ve gidin' diye seslenen Altaylı, "Seçimlerde başarısız olduğunuz, adayınızı Cumhurbaşkanı seçtiremediğiniz için değil. Partiyi bu hale getirdiğiniz, bu denli seviyesiz insanlarla doldurduğunuz, Atatürk'ün partisini üç kuruşluk siyasi çıkar için birbirine söven, birbirine küfreden insanların çiftliğine çevirdiğiniz için" diye çıkıştı.

'YETER GİDİN ARTIK'

Köşesinde sosyal demokrat bir hekimin sözlerine yer veren Altaylı, Kılıçdaroğlu'na, "Bu seviyesizliğin sorumlusu sizsiniz Kemal Bey. Yeter gidin artık. Allahaşkına bırakın" dedi.

AltaYlı'nın yazısının o bölümü:

Bu seviyesizlik sizin eseriniz

Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi, o koltuktan hemen kalkın ve gidin.

Seçimlerde başarısız olduğunuz, adayınızı Cumhurbaşkanı seçtiremediğiniz için değil.

Partiyi bu hale getirdiğiniz, bu denli seviyesiz insanlarla doldurduğunuz, Atatürk'ün partisini üç kuruşluk siyasi çıkar için birbirine söven, birbirine küfreden insanların çiftliğine çevirdiğiniz için.

CHP'nin seçim kazanamamasında sizin suçunuz talidir.

Partinin haksız yere üzerine yüklenen bagajlardan dolayı bu parti yüzde 30'ları aşamıyor olabilir, bunun için tümden sizi suçlamak ayıp olur. Haksızlık olur.

Ama bu “güruhu” partiye doldurmanız, Türkiye'nin en köklü partisini böyle “soysuz” bir görüntünün içine oturtmanız tamamen, yüzde yüz, hatta yüzde bin sizin suçunuzdur.

Bakın bir sosyal demokrat bir hekim ne yazmış:

“Sadece doğruları yazan gazetecilerin son derece az olduğu uzunca bir süredir, yazılarınızı büyük bir keyifle takip ediyorum.

35 yıldır, CHP, SHP, SODEP, DSP gibi sosyal demokrat tandanslı partilere oy vermiş biri olarak söylüyorum.

Bugün (dün) yazmış olduğunuz CHP ile ilgili yazıda durumu o kadar güzel anlatmışsınız ki. Söylenecek hiçbir söz kalmamış.

CHP ve İYİ Parti iyi ki iktidar olamamışlar, kendilerine faydaları yok, bunlar mı ülkeyi yönetecekler...

En içten sevgi ve saygılarımla, iyi çalışmalar.

Dr. A.D.”

Bu seviyesizliğin sorumlusu sizsiniz Kemal Bey.

Yeter gidin artık.

Allahaşkına bırakın.