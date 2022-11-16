Fatih Altaylı bile tahammül edemedi! HAYTAP Başkanı'na canlı yayında sert sözler: Eşekbaşı değiliz

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Derneklerine yağan fonlar sebebi ile ölümüne başıboş köpek savunuculuğu yapan HAYTAP'ın Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Köpeklerin saldırısından kaçarken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar'dan da utanmayan Haytap Başkanı, "Başıboş köpekler toplanacaksa başıboş insanlar da var, onları da mı toplayacağız?" hadsizliğinde bulundu.

"Eşekbaşı değiliz"

Programın bir bölümünde Ahmet Kemal Şenpolat'a, Fatih Altaylı bile tahammül edemedi.

Program konuğu HAYTAP Başkanı'na sert ifadelerle fırça atan Altaylı, "Beni delirtmeyin lütfen. Geldiniz, car car car konuşuyorsunuz. Eşekbaşı değiliz burada. Bir konuğumuz daha var. Ona söz hakkı veremiyorum." dedi.