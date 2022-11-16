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Medya Fatih Altaylı bile tahammül edemedi! HAYTAP Başkanı'na canlı yayında sert sözler: Eşekbaşı değiliz
Medya

Fatih Altaylı bile tahammül edemedi! HAYTAP Başkanı'na canlı yayında sert sözler: Eşekbaşı değiliz

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Fatih Altaylı, HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat'a çok sert sözlerle çıkıştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 17:20:00 - 2022-11-16 17:50:35

 Yeniakit.com.tr 

Derneklerine yağan fonlar sebebi ile ölümüne başıboş köpek savunuculuğu yapan HAYTAP'ın Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Köpeklerin saldırısından kaçarken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar'dan da utanmayan Haytap Başkanı, "Başıboş köpekler toplanacaksa başıboş insanlar da var, onları da mı toplayacağız?" hadsizliğinde bulundu.

"Eşekbaşı değiliz"

Programın bir bölümünde Ahmet Kemal Şenpolat'a, Fatih Altaylı bile tahammül edemedi.

Program konuğu HAYTAP Başkanı'na sert ifadelerle fırça atan Altaylı, "Beni delirtmeyin lütfen. Geldiniz, car car car konuşuyorsunuz. Eşekbaşı değiliz burada. Bir konuğumuz daha var. Ona söz hakkı veremiyorum." dedi.

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Yorumlar

Hamza

Essek başı olmak bili bişey sen onu bile hak etmeyen omurgasızin birisin .

Murat gözükara

Dernek adı altında rant var... Maliye araştırmalı ama uyuyor...
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