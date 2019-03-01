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Fatih Altaylı anjiyo sonrası Canan Karatay'ı hedef aldı!

Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye yatırıldı. Kalp rahatsızlığı tespit edilen Altaylı'ya anjiyo yapılırken Altaylı hastalığı için Canan Karatay'ı suçladı

01 Mart 2019 Cuma 19:07
Fatih Altaylı anjiyo sonrası Canan Karatay'ı hedef aldı!

Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, tedavisi sonrasında anjiyo gerçekleştirilmişti.

Anjiyo sonrsında sağlık durumu iyi olan Altaylı, konu ile ilgili yazı kaleme aldı. Sağlık sorunu nedeni ile kimseyi rahatsız etmek istemediğini belirten Altaylı köşesinde olan biteni anlattı. Hastalığını Canan Karatay'a bağladı.

Canan Karatay'a suçlama

Yazısının sonunda Canan Karatay'ı hedef alan Altaylı,"Bu durumumla ilgili olarak bir minik tavsiye vermek isterim. Canan Karatay Hanımefendi’nin önerdiği diyetleri uygulamayın. Bu diyetler kulağa hoş ya da işinize gelebilir. Belki birkaç kişiye de yaramış olabilir. Ama çok daha fazla insanın başına dert açtığından ve hatta ölümüne neden olduğundan şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi akşamı gece 1 civarı televizyon programından çıkıp eve gittim, yazılarımı yazdım ve 3 gibi yattım. Saat 5.30 gibi sol kolumda bir ağrıyla uyandım. Yatış pozisyonumdan dolayı olabileceğini düşündüm.

Ancak ağrı sürdü. Saat 06.30 gibi giyinip bir taksiye bindim ve çok güvendiğim doktor dostlarımın olduğu bir hastaneye gittim. Acilden giriş yaptım ve acildeki görevliye “Bir kalp sorunum olabilir ama olmayabilir de. Şüphelendim geldim” dedim.

Önce acildeki bir doktor, sonra nöbetçi kardiyolog ilgilendiler. İlk testlerde bir şey çıkmadı. Daha sonra bir sorun olabileceğine dair bir kanaat oluştu. Kalp krizi falan geçirmemiştim ama damarlarımda bir sorun vardı. Hemen anjiyo yaptılar. Söylediklerine göre bayağı zorlu bir anjiyo olmuş. Şimdi iyiyim.

Bir sıkıntı yok. Sadece birkaç gün seyahat etmem yasak.Açıkçası bu durumla ilgili sizi rahatsız etmek istemezdim. Bu yüzden hastaneye kimseye haber vermeden tek başıma gittim. Yurt dışında bulunan eşime bile sonradan haber verdim ki, durduk yerde kaygılanmasın.

Bu durumumla ilgili olarak bir minik tavsiye vermek isterim. Canan Karatay Hanımefendi’nin önerdiği diyetleri uygulamayın. Bu diyetler kulağa hoş ya da işinize gelebilir. Belki birkaç kişiye de yaramış olabilir. Ama çok daha fazla insanın başına dert açtığından ve hatta ölümüne neden olduğundan şüpheniz olmasın."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 19:07
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