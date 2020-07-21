Fatih Altaylı Ahmet Hakan’a isyan etti! Cübbeli Ahmet Hoca kavgası

Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında, Ahmet Hakan'a seslendi.

Fatih Altaylı, bugünkü köşesinden Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a "Ahmet Hakan Coşkun beyefendi. Sizden bir talebim olacak. Ne olur zaman zaman coşmayınız. Coştukça rezilliğinize rezillik ekliyorsunuz" diyerek seslendi.

Altaylı, yazısının devamında şunları kaydetti:

Kendi kendinize gaza gelip, “Şunu yapmam, bunu söylemem, buna bakmam, buraya gitmem” falan gibi saçma sapan sözler veriyorsunuz.

Aradan biraz zaman geçip, fırsatını bulduğunuzda yapmam dediğiniz ne varsa yapıyorsunuz.

Mesela “Cübbeli Ahmet’ten gelecek reyting gelmesin, Cübbeli’yi asla programa almam” diyorsunuz.

Ardından dün akşam Cübbeli Ahmet ile program yapıyorsunuz.

Almanızda bir mahzur yok elbette.

Ama “Asla almam” demeniz mahzurlu bir hareket.

Sözde ilkeli bir adammış gibi davranmaya çalışıyorsunuz ama ilkeli olmadığınızı hepimiz biliyoruz.

Üstelik de bir gazetecinin “Ben onunla konuşmam” diye bir şey söylemesinden daha ahmakça bir şey olamaz.

Gazetecinin işi gerekirse herkesle konuşmaktır.

Ama tabii gazetecinin.

Siz kendinizi nereye konumlandırıyorsunuz bilemem.

Otomobilinizin tepesindeki çakara bakarak “Önemli devlet büyüğü” olarak konumlandırdığınızı söyleyebilirim.