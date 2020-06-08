fastPay ile Migros ve Macrocenter alışverişinde temassız ödeme dönemi

İSTANBUL (AA) - DenizBank'ın yenilikçi dijital cüzdanı fastPay, Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde daha büyük önem kazanan temassız ödeme konusunda yeni bir adım daha atarak Migros ve Macrocenter ile iş birliğine gitti.

Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre, DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile cüzdan taşıma derdi olmadan, nakit para ya da karta temas etmeden, "İş yeri ödemesi yap" bölümünden veya telefonunu yan çevirip ekranda çıkan QR kodu (karekod) okutarak Migros ve Macrocenter mağazalarında ödeme yapmak mümkün olacak.

fastPay ile yapılacak ilk ödemede 10 TL değerinde bakiye müşteriye iade edilecek. Kampanya, yıl sonuna kadar devam edecek.





- "Müşterilerin hayatlarının her noktasına dokunan çözümler üretmeye odaklandık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, müşterilerinin sadece finansal ihtiyaçlarına değil, hayatlarının her noktasına dokunan çözümler üretmeye odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"DenizBank olarak koronavirüs salgını sebebiyle içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde müşterilerimizin bankacılık işlemlerini en konforlu şekilde yapabilmeleri için teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak ihtiyaç duydukları her anda daha hızlı, daha pratik ve daha akıllı bir finansal çözüm sunuyoruz. Salgınla mücadele döneminde temassız ödeme seçeneği hijyen açısından çok daha büyük ihtiyaç halini aldı. Bu doğrultuda hem sağlıklı ve güvenli alışveriş seçeneklerini artırmak hem ekosistemimizi her geçen gün daha da zenginleştirmek üzere Migros ve Macrocenter mağazaları ile bir iş birliğini hayata geçirdik. Bugün itibarıyla 3 milyonu aşkın kişinin cebine ulaşmış fastPay ile tek bir hayalimiz var. O da daha fazla kişinin hayatını kolaylaştırmak... İnsanlarımızın sağlığını koruyan, günlük yaşam kalitesine katkı sağlayan proje ve iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz."





- "Temassız ödeme portföyümüzü genişletmenin mutluluğunu yaşıyoruz"





Migros Ticaret AŞ Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı da müşterilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında günlük hayatlarında kolaylık sağlayan çözümler de ürettiklerini aktararak, "Migros olarak dijital ve mobil platformlarda dünya perakendesiyle eş zamanlı ve öncü uygulamaları hayata geçiriyor; müşterilerimizin olağan yaşamını kolaylaştırabilmek adına birçok uygulamayı devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele kapsamında mağazalarda müşteriler için aldıkları önlemleri her geçen gün arttırdıklarını, yoğun talebi karşılayabilmek için canla başla çalıştıklarını belirten Tatlıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce 81 ildeki tüm mağazalarımızdaki kasalarda, müşterilerimizin temas ettikleri noktaları azaltmak için kredi/banka kartı kullanımının temassız olarak yapılmasını sağladık. Şimdi ise iş ortağımız DenizBank'ın dijital cüzdanı fastPay ile temassız ödeme portföyümüzü genişletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin 81 ilindeki tüm Migros ve Macrocenter mağazalarımızda bulunan toplam 9 bin kasamızla müşterilerimize yanlarında nakit veya kart taşıma zorunluluğu olmadan, alışveriş ödemelerini cep telefonlarından hızlı, güvenli ve temassız bir şekilde fastPay ile gerçekleştirebilme olanağı sağlıyoruz."